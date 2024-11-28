Ömer Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşti

Haber Merkezi

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, dış ticarette ve cari işlemlerdeki ümit verici olumlu gelişmeler ekim ayında da devam ettiğini belirterek şu açıklamaya imza attı:

Hükümetimizin ekonomi programının meyvelerini alıyoruz. Dış ticaret açığı tepe noktası olan 2023 Mayıs ayına göre 2024 Ekim ayı itibariyle tam 44,3 milyar dolar gerilemiştir. Dış ticaretteki iyileşmeler neticesinde, Ekim ayında da fazla vererek 5 aydır üstüste cari İşlemler hesabında fazla vermiş olacağız.

İhracattaki artışlar ve ithalattaki düşüşler ile cari işlemler hesabındaki, iyileşmeler bir yandan finansal istikrarı ve makroekonomik istikrarı güçlendirirken, diğer taraftan ekonomik büyümeye olumlu katkılar vermektedir. Cari işlemler hesabındaki iyileşmeler sayesinde ülkemizin uluslararası yatırımcılar nazarında kredibilitesi artmakta ve sermaye girişleri güçlenmektedir. Bu durum ise enflasyonun düşürülmesi sürecine ilave destek olmaktadır. Önümüzdeki dönemde malların ve hizmetlerin ihracatını artırmaya dönük kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve haksız ithalatı düşürmeye yönelik adımlarımız neticesinde, cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme yolunda ilerliyoruz.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK EKİM AYI İHRACATI

Ticaret Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğinde üretilen Ekim ayı dış ticaret verilerine göre; ihracatımız yüzde 3,1 oranında artışla 23,5 milyar dolar olmuştur. Böylece Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşmiştir.

Katma değerli ve inovasyon odaklı üretim ile küresel ticaretteki rekabetçiliğimizi güçlendirirken, Ticaret Bakanlığı olarak destek mekanizmalarımız, ticari diplomasi faaliyetlerimiz ve yurt dışı temsilciliklerimiz ile sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerli üreticilerimizi, yerli sanayimizi haksız rekabete neden olan dampingli ve sübvansiyonlu veya artan ithalata karşı korumak için ticaret politikası önlem ve uygulamalarını etkin biçimde kullanmaya devam ediyoruz. Dünyada yerli üreticilerini, ithalat kaynaklı zarar ve tehditlere karşı ticaret politikası savunma araçlarıyla en fazla koruyan ülkeler arasındayız.

EKİM AYI DIŞ TİCARETİ

-Ekim ayında altın ve enerji hariç ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 oranında artışla 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

- 2024 yılı ilk 10 ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 oranında artarak 216,2 milyar dolar oldu.

- 2024 Ekim ayı itibari ile yıllıklandırılmış (son 12 aylık) ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 7,7 milyar dolar artarak 262,2 milyar dolara ulaştı.

-2024 Ekim ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre sabit kalarak 29,4 milyar dolar olurken, yılın ilk 10 ayında ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 oranında düşerek 282,0 milyar dolar oldu.

-2024 Ekim ayında yıllıklandırılmış (son 12 aylık) ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 27,1 milyar dolar azalarak, 340,1 milyar dolara geriledi.

-Böylelikle yılın ilk 10 ayında dış ticaret açığı yüzde 30,1 azalışla 65,9 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,7 puan artışla yüzde 76,7'ye yükseldi.

- Dış ticaret açığımız 2024 Ekim ayında tepe noktası olan 2023 Mayıs ayına göre Ekim 2024 itibarıyla yıllıkta tam 44,3 milyar dolar geriledi.