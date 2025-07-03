Ömer Bolat: Enflasyonun, TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğine inancımız tam

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Haziran ayı enflasyonuna ait açıklama yayımladı.

"Bu yıl sonu enflasyonunun, TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğine inancımız tam. Tüm ekonomik aktörlerin planlamalarını bu patikaya göre yapmaları önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

YIL SONUNDA YÜZDE 20'LERE DOĞRU...

TÜFE'nin enflasyonunda yıl sonunda yüzde 20'li rakamları görme yolunda büyük aşama kaydedildi bildirilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

13 aydır gerileyen tüfe enflasyonu haziran ayında aylıkta yüzde1,37 olmuş ve yıllıkta yüzde 35,05 ile son 3,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Son 13 ayda yıllık enflasyonda 40,4 puan düşüş gerçekleşmiştir.

Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyatlar 2025 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,27 gerilemiş, böylece yıllık enflasyon yüzde 30,2 ile son 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir.



Mayıs ayında da gıda enflasyonu aylıkta yüzde 0,71'e gerilemişti.



Ayrıca, aylık enflasyon oranlarında da her ay geçen yılın aynı aylarına göre düzenli gerileme ve iyileşme süreci kaydedilmektedir.

SON 3,5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon yüzde 35,05 ile yaklaşık son 3,5 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Bunun sonucunda tepe noktası 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 13 ayda 40,4 puan gerilemiştir.



Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyatlar 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,27 gerilemiş, böylece yıllık enflasyon yüzde 30,2 ile son 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir.

ÇEKİRDEK TÜFE

Mayıs ayında da gıda enflasyonu aylıkta yüzde 0,71'e gerilemişti.



Yİ-ÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon yüzde 24,45 olarak gerçeklemiştir.



Çekirdek TÜFE C endeksinde (enerji, gıda ve içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç, TÜFE) yıllık enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,93 olarak gerçeklemiş yıllık enflasyon ise yüzde 35,64 olmuştur.

İstikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomik yapıda, sürdürülebilir, dengeli ve ihracata dayalı büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleme devam etmektedir. Ekonomideki tüm aktörlerin hesaplarını bu olumlu gelişmelere göre yapmaları gerekir.

MÜCADELEYE DEVAM

Açıklamada enflasyonu düşünmek amacıyla çalışmalara devam edileceği belirtilerek şu değerlendirmede bulunuldu: