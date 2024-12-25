Ömer Bolat: Filistin hurma ihracat kotası 5 milyondan 7 milyon tona çıkartıldı

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi 2. Dönem Toplantısı'na katıldı.

Konseyde konuşan Bakan Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak hiç kimse kalmasa bile Türkiye'nin Filistin'in yanında yer almaya devam edeceğini belirterek şöyle konuştu:

Transit ticareti durdurmamız nedeni ile 7 Haziran 2024 tarihinden itibaren bir ortak kontrol mekanizması kurarak Filistinli iş insanları ve Filistin adreslerine göndermek üzere bir ticaret kararlaştırmıştık.

Filistin ile ekonomik iş birliği içinde ticaret rakamların artırılmasını içtenlikle arzu ediyoruz.

"FİLİSTİN'İN İHRAÇ ETTİĞİ 41 TARIM ÜRÜNÜ STA KAPSAMINA ALINDI"

Filistin'in ihraç ettiği 41 tarım ürünü serbest ticaret anlaşması (STA) kapsamına alınması ve mevcut hurma ihracat kotasının 5 milyon tondan 7 milyon tona çıkartılması önemli.

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