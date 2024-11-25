Ömer Bolat: Filistin'e destek sözleri eylemlerle desteklenmeli

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı Uluslararası İş Forumu Kongresi’nde yaptığı konuşmada Müslümanlar olarak daha büyük dayanışma içinde olunması gerektiğini belirterek, İsrail'in Gazze'de katliam yaptığını vurguladı.

"Sözlerin eylemlerle desteklenmesi gerekiyor." şeklinde konuşan Ömer Bolat, konuşmasında 2 Mayıs tarihinden itibaren İsrail'le ithalatın ve ihracatın tamamen kesildiğini ve bunu günümüzde de sıkı bir şekilde devam ettirdiklerini belirtti.

"TÜM DÜNYAYA BİR İŞARET FİŞEĞİ"

Bakan Ömer Bolat, küresel ticaretle de ilgili olarak, olumsuzlukların devam ettiğini belirterek, İsrail'le ticareti kesmenin, tüm dünyaya bir işaret fişeği olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altının çizdi.

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