Ömer Bolat: Gümrüklerde bu yıl 22 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerdeki faaliyetleri, yakalanan kaçak eşyayı ve toplanan vergi miktarını açıkladı.

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AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) düzenlenen Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, gümrüklerde bu yıl 22 milyar liralık kaçak ticarete konu ürün ele geçirildiğini belirtti.

Bakan Bolat, ticari kaçak eşya kaçakçılığıyla mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.

Bolat, Türkiye'nin 154 aktif gümrük kapısı olduğunu ve 623 milyar dolarlık mal ticaretinin bu gümrüklerden yapıldığını bildirdi.

Bolat, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre küresel düzeyde ticaret yoluyla aklanan para miktarının ticaretin yüzde 2,5'ine tekabül ettiğine dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Küresel mal ihracatı 25 trilyon dolar. Ticaret yoluyla aklanan rakam bir trilyon dolar. Bir trilyon dolarlık para, ticaret yoluyla aklanan yasa dışı ticaret parası oluşuyor. Narkotik endüstrisinin de yıllık 300 milyar dolarlık hacme ulaştığını üzülerek söylemek zorundayız. Yasal ticareti sanayicilerin, ihracat ve ithalatçıların zarar etmeyeceği şekilde yapmaya çalışmak gümrük idarelerinin görevlerinden biri. Uyuşturucu ticaretini engellemek için çalışmalar kararlılıkla yürütülüyor.

Yakalanan uyuşturucu miktarı 11 ton

Ekiplerce bu yılın 11 aylık döneminde yapılan operasyonlarda 4,7 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildiğini bildiren Bolat, 17 milyar 200 milyon liralık da kaçak ticari eşyaya el konulduğunu ve yakalanan uyuşturucu miktarının 11 ton olduğunu söyledi.

"Sonradan kontrol mekanizmasıyla yakalıyoruz"

Transit taşımalar ve e-ticaret faaliyetlerini de yakından takip ettiklerini dile getiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

E-Ticaretin artan hacmini de göz önünde bulundurarak teknolojik altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. Yapılan analizlerle ya da ihbarlarla gümrükten geçmiş ürünleri 'sonradan kontrol' mekanizmasıyla gittiği yerlerde tespit edip, kontrollerini yaparak gerekli yakalamaları yapabiliyoruz. 2023'ün 11 ayında, sonradan yapılan kontrol ve ikinci kontrol çalışmalarıyla 3 milyar liraya yakın gümrük vergisi ve cezası tahakkuk ettirildi. Böylece devletimizin ve ekonomimizin gelir kaybı engellenmiş oldu. Amacımız, adil, istikrarlı ve rekabetçi bir ticaret ortamının meydana getirilmesi, işini dürüst yapan, çalışan, vergisini ödeyen imalatçı, çiftçi, sanayici ve ihracatçının haklarının korunabilmesi.

Türkiye'de vergi gelirlerinin yüzde 30'u gümrüklerden

Gümrük idarelerinin, kayıt dışı ticaretle mücadele, haksız ticaretin engellenmesi açısından önemli fonksiyonu olduğunu vurgulayan Bolat, Türkiye'de vergi gelirlerinin yüzde 30'unun gümrüklerden toplandığını söyledi.

"2023'te gümrüklerde 22 milyar liralık kaçak ürün ele geçti"

Bolat, 2023'te gümrüklerde 22 milyar liralık kaçak ticarete konu ürün ele geçirildiğini belirterek şunları kaydetti:

1.375 ton akaryakıt, 4 milyon 743 bin elektronik eşya, 1 milyon 130 bin paket sigara, 389 milyon makaron, 47 milyon sigara kağıdı ve filtresi, 1 milyon 165 bin elektronik sigara ve aksamı, 4 bin 700 ton gıda ve 3 bin 924 tarihi eser ele geçirdik. 4,7 milyar liralık uyuşturucu da yakalamaların arasında yer alıyor. Bakanlık olarak yasa dışı ticaret ve kaçakçılığın her türüyle mücadelede bütün imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz, kararlılıkla görevimizi yapacağız. Ülkemizin güvenliğini, ekonomideki adil ticareti, halkımızın sağlığı ve refahını, ekonomik istikrarı ve dürüst ticaret erbabının hakkını korumak adına ticari kaçak eşya kaçakçılığıyla mücadelemiz hız kesmeden devam edecek. Gençlerimizin, toplumumuzun sağlığını zehirleyen uyuşturucu madde kaçakçılığına da asla geçit vermeyeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)