Ömer Bolat: Kasım ayı ihracatı 22,3 milyar dolar

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Bugün Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliği ile kasım ve ocak/kasım aylarına ait dış ticaret istatistikleri yayınlandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yayınlanan istatistiklere ilişkin olarak sosyal medya hesapları üzerinden bir değerlendirme paylaştı.

"Kasım ayında dış ticaret verilerinde devam eden olumlu gelişmeler, ekonomi programımızın etkilerini net bir şekilde göstermeye devam etmektedir." şeklinde görüşlerini belirten Bakan Ömer Bolat'ın açıklamaları şöyle:

"DIŞ TİCARET AÇIĞI GERİLEDİ"

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı tepe noktası olan 2023 Mayıs ayına göre 2024 Kasım ayı itibariyle tam 42,8 milyar dolar gerilemiştir. Dış ticaret açığında sağladığımız düşüş ile bir taraftan makroekonomik istikrarı güçlendiriyoruz ve böylece dezenflasyon sürecine katkı sağlıyoruz; diğer taraftan ekonomik büyümenin daha dengeli bir yapıya dönüşmesini sağlıyoruz.

Katma değeri yüksek ve inovasyona dayalı üretimle küresel ticaretteki konumumuzu güçlendirmek adına Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatın sürdürülebilir şekilde büyümesi için destek programlarımızı, ticari diplomasi girişimlerimizi ve yurt dışı temsilciliklerimiz aracılığıyla yürütülen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Aynı zamanda, yerli üreticilerimizi ve sanayimizi haksız rekabete yol açan dampingli, sübvansiyonlu veya hızla artan ithalata karşı korumak amacıyla ticaret politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz.

"KASIM İHRACATI 22,3 MİLYAR DOLAR OLDU"

Bakan Ömer Bolat'ın ifadeleri ile dış ticaret verileri:

-Ticaret Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğinde üretilen Kasım ayı dış ticaret verilerine göre; ihracatımız yüzde 3,1 oranında azalışla 22,3 milyar dolar olmuştur.

-Bu azalışta, enerji ve altın ihracatımızdaki düşüş, Avro/Dolar paritesindeki gerileme ve Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) 5. Faza geçiş süreci etkili olmuştur.

-Kasım ayında altın ve enerji hariç ihracatımız ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 oranında artışla 20,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

22 AYLIK İHRACAT

-2024 yılı ilk 11 ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 oranında artarak 238,5 milyar dolar olmuştur.

-2024 Kasım ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 5,9 milyar dolar artarak 261,4 milyar dolara ulaşmıştır.

-2024 Kasım ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 29,7 milyar dolar olurken, yılın ilk 11 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 oranında düşerek 311,8 milyar dolar olmuştur.

-2024 Kasım ayında yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre 24,7 milyar dolar azalarak 340,9 milyar dolara gerilemiştir.

-Böylelikle yılın ilk 11 ayında dış ticaret açığı yüzde 26,8 azalışla 73,3 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 6,6 puan artışla yüzde 76,5’e yükselmiştir.

DIŞ TİCARET AÇIĞI GERİLEDİ

-Dış ticaret açığımız 2024 Kasım ayında tepe noktası olan 2023 Mayıs ayına göre 42,8 milyar dolar gerilemiştir.