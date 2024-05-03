Ömer Bolat Paris'te mevkidaşları ile ikili ticareti konuştu Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Toplantısı Açılış Oturumu'na katılarak, bu etkinlik aracılığıyla gerçekleştirecek görüşmelerin dış ticareti ve refaha doğrudan etki edeceğine olan inancını dile getirdi.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Toplantısı Açılış Oturumu'na katıldı.

Bolat, sosyal medya hesabından Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen OECD Bakanlar Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'yi temsilen Bakan Şimşek'le toplantının açılış oturumuna katıldıklarını aktaran Bolat, şu açıklamada bulundu:

Bu vesileyle ihracat temelli büyüme stratejimize uygun olarak tüm siyasi platformlarda, ülkemiz dış ticaretini sürdürülebilir şekilde artırarak, çok daha iyi yerlere getirme çabamızı sürdüreceğimizi ifade etmek isterim. Bu büyük etkinlik aracılığıyla gerçekleştireceğimiz görüşmelerin ülkemizin dış ticaretine ve halkımızın refahına doğrudan etki edeceğine yürekten inanıyoruz.

Singapurlu bakanla görüştü

Bolat, toplantı öncesinde Singapur Sürdürülebilirlik, Çevre ve Ticaret Bakanı Grace Fu ile görüştü.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşıyla iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilebilir yönlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarına işaret eden Bolat, "Karşılıklı ticaretimizi geliştirmeye yönelik samimi niyetimizi ifade ederek, bu konuda ilerleyen zamanlarda somut adımlar atmakta mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

"Macaristan ile ticari ilişkilerimizi çok daha güçlü seviyelere çıkaracağız"

Bolat, OECD Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Fransa'da, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

AB Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı ile görüşüldü

Bakan Bolat, OECD Bakanlar Toplantısı kapsamında Avrupa Birliği (AB) Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile ikili bir görüşme yaptı.

Bakan Bolat'ın bu görüşmeye ait açıklaması şöyle oldu:

Görüşmemizde, AB ile Türkiye arasında Bakanlar düzeyinde Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısının yapılmasına karar verdik. Görüşmemizde, en büyük ticaret ortağımız AB ile ticaretimizin zeminini oluşturan Gümrük Birliği mekanizmasının güncellenmesine yönelik çalışmalarımızı, AB'nin yeşil ve dijital dönüşüme ilişkin projelerinde ülkemizle eşgüdüm olanaklarını, ticaretimizi daha da geliştirecek yol haritasını detaylı şekilde ele aldık.

AB ile 2023'ün ikinci yarısında ekonomik ve ticari bağlarımızı canlandırmaya yönelik başlattığımız dinamik diyaloğu ilerleterek ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için yoğun çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)