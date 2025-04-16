Ömer Bolat, Şam'da ikili temaslara başladı

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'deki temaslarına devam ediyor.

Türkiye bu ziyarette, Suriye’nin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda iş dünyasıyla birlikte yatırımdan, hizmetlere, altyapıdan mal ticaretine kadar geniş bir alanda iş birliğine açık olduğu mesajını verdi.

BAKANLAR DÜZEYİNDE TOPLANTI

Bakan Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayarak Suriye temaslarına şöyle aktardı:

Bugün başlayan Suriye Şam ziyaretimiz kapsamında Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Nidal eş-Şa’ar ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdik.

İKİLİ TİCARET KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığındaki görüşmemizde Türkiye ve Suriye olarak, ikili ticari konuları, yatırımları, altyapı, ulaştırma, enerji, finans, sağlık ve gümrük konularında atacağımız ortak adımları ele aldık.

"SURİYE'YE DESTEĞİMİZ TAM"

İç savaş sonrası dönemde yeniden imar ve inşa faaliyetlerinin yürütüleceği dost ve kardeş ülke Suriye’ye desteğimiz tamdır.

"ATILACAK ADIMLARI DEĞERLENDİRDİK"

Bu çerçevede Türkiye olarak, 8 Aralık devrimi sonrası, Halep ve Şam’a ticari temsilcilik açtık. Görüşmemizde, Ticaret Bakanlığı heyetlerimiz arasında gerçekleşen ilk toplantılarda ele alınan konu başlıklarını bugün Sayın eş-Şa’ar ile geniş bir çerçevede ele alma ve atılacak adımları değerlendirme fırsatı bulduk.

TARİHİ FIRSAT