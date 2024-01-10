Ömer Bolat: Stokçuların, karaborsacıların hevesini kursağında bırakacağız Ticaret Bakanı Bolat, MÜSİAD Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda, Türk ekonomisindeki gelişmeleri rakamlarla yansıttı. Bakan Bolat, tüketicilerin kandırılmaması noktasında ele alınan uygulamaları anlatarak, stokçulara mesaj verdi.

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ensonhaber.com

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi.

Bakan Bolat, "2023 Değerlendirmesi ve 2024 Beklentiler Konferansı"nda ülkedeki ürün yetişmesi için çaba sarf edildiğini, yurt içinde astronomik fiyat artışlarının görülmemesi için 1,5 milyar dolarlık ihracattan feragat ettiklerini belirtti.

Bakan Bolat, toplantıda stokçuların ve karaborsacılara karşı yürütülen çalışmalardan söz ederek, gerekli tedbirlerin alındığını ve stokçuların, karaborsacıların heveslerinin kursağında bırakılacağını şu sözlerle ortaya koydu:

İçerideki gıda ürünlerindeki fiyatlarını dizginleyebilmek adına Tarım ve Orman Bakanlığı ile iletişim kurarak düzenlemeler yapıyoruz. Fiyatların keyfi artırılmasını gidermeye çalışıyoruz.

"Yazdan bu yana hiçbir ürünün kıtlığı görülmedi"

Yazdan bu yana Allah'a şükürler olsun hiçbir ürünün kıtlığı görülmedi. İki sene önce gördüğümüz ayçiçekte, şekerde ve bazı ürünlerde görülen aşırı 2-3 katı spekülatif fiyat artışları hiçbir üründe görülmedi. Zeytinyağında, şekerde, buğdayda, ayçiçekte, domates salçasında, patateste öncelikle halkımızın ihtiyacı diyerek biz hesap yaptık. Minimum 1,5 milyar dolarlık ihracat gelirinden feragat ettik, fedakarlık ettik. Yeter ki içeride fiyatlarda astronomik çıkışlar olmasın, stokçu ve karaborsacılar kazanmasın diye.

"Soğan-patates tiyatrosunu bu seçim öncesinde yaptırmayacağız"

Her seçimde yapılmaya çalışılan soğan-patates tiyatrosunu bu seçim öncesinde Allah'ın izniyle yaptırmayacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımızla ile gerekli bu ürünlerin yeterliliğine sahibiz, artırdık, TMO ile depoladık. Onun için stokçuların, karaborsacıların heveslerini kursağında bırakacağız.

Ekonomik gelişmeler

Bakan Bolat, burada ihracat rakamlarındaki artışı, enerji kaynaklarından sağlık hizmetlerine kadar olan gelişmeleri sıralayarak şöyle konuştu:

Karadeniz doğalgazı 540 milyar metreküpe ulaştı. Bu doğalgaz 1,5 milyon haneye yetecek seviyeye geldi. 1.000 yeni hastane yapıldı. Bunlardan 20'si şehir hastanesi oldu. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sayısı 190'den 355'e yükseldi. İhracat 2023'te 256 milyara dayandı.

Ömer Bolat'ın konuşmasından öne çıkanlar

Bakan Bolat'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle oldu:

-İhracat, sanayi ve tarımda kırılan rekorlar, sağlık ve eğitim alanındaki dev yatırımlar Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirmiştir.

-Küresel şirketler üretim, ihracat ve yönetim için Türkiye'yi tercih etti.

-2002'den bu yana istihdam sayımız tam 10,5 milyon kişi arttı

-Günlük ortalama 1 milyar dolar ihracat yapabiliyoruz.

-Kişi başına turist geliri 1.000 dolara yaklaştı.

-Türkiye ekonomisinin başında güçlü bir ekonomi yönetimi var.