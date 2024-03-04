Ömer Bolat, Suudi Arabistan'da LEAP Fuarı'na katıldı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen LEAP Fuarı'nın açılışına katılan Ticaret Bakanı Bolat, fuarın teknoloji ekosistemin tüm paydaşlarını bir araya getirdiğini bildirdi.

AA

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen LEAP Fuarı, 183 ülkeden 172 binden fazla katılımcıyı ağırlıyor.

Fuarda, 600'den fazla start-up, 1.000'den fazla uzman konuşmacı ve 1.800'den fazla global teknoloji sergileyicisi katılıyor.

Türk şirketleri ile teknoloji ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiren Fuarın açılışına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, izlemlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında fırsat

Bolat, paylaşımda, bugün başlayan ve 3 gün sürecek fuara ilişkin bilgi vererek, etkinliğin, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki inovasyon ve teknoloji alışverişini artırmanın yanında şirketlerin global alanda markalaşması için de iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Türk şirketlerinin pavilyonları ziyaret edildi

Riyad'daki LEAP Fuarı'nda Türk şirketlerinin pavilyonlarını ziyaret ettiklerini belirten Bolat, şu ifadeleri kullandı:

4-7 Mart tarihlerinde Riyad Sergi ve Kongre Merkezi'nde, 183 ülkeden 172 binden fazla katılımcıyı ağırlayan LEAP Fuarı, dünyanın en çok katılım alan teknoloji etkinliği olarak bilinmekle birlikte, ülkemiz şirketleri ile teknoloji ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiriyor.

"İnovasyon ve teknolojinin önemini ortaya koyan bir platform"

Bolat, LEAP Fuarı'nın 600'den fazla start-up, 1.000'den fazla uzman konuşmacı ve 1.800'den fazla global teknoloji sergileyicisi ile inovasyon ve teknolojinin önemini ortaya koyan bir platform olduğuna dikkati çekerek, etkinliğin, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki inovasyon ve teknoloji alışverişini artırmanın yanında şirketlerin global alanda markalaşması için de iyi bir fırsat olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)