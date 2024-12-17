Ömer Bolat: Türkiye-AB ticaret hacmi 2024'te 216 milyar dolara yükseldi

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Genel Kurulu'nda, Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaparken konuşmasında faaliyetler ve hedeflere değindi.

Bakan Ömer Bolat, Jeopolitik gerilimlerin yanı sıra ticaret politikalarında yükselen korumacılık eğilimlerinin dünya genelinde büyük belirsizlikleri ortaya çıkardığını ifade etti.

Ticaret BakanıBolat, dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,3 büyüyerek tarihsel ortalamanın altında performans gösterdiğini anımsattı.

"TÜRKİYE 2023'TE YÜZDE 5,1 BÜYÜDÜ"

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin ise 2023'te zayıf dış talep ve 6 Şubat'taki deprem felaketlerine rağmen yüzde 5,1 büyüyerek güçlü performans sergilediğini kaydetti.

Ömer Bolat, bu yıl cari işlemler açığının gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 1'inden daha düşük olacağını tahmin ettiklerini de söyledi.

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İhracatı artırmak amacıyla ihracatçı firmaları 42 destek programıyla destekliklerini ifade eden Bolat, bu alanda bu yıl 21 bin 545 firmaya 15,3 milyar dolar destek sağlandığını kaydetti. Bolat, ihracatın sürdürülebilirliğini sağlamak, pazar çeşitliliğini artırmak için çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, İhracat Akademisi ile mevcut 140 bin ihracatçı firma sayısını 2030'a kadar 200 binin üzerine yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

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Diplomasi faaliyetleri yürüterek mal ve hizmet ihracatını artırmaya gayret ettiklerini anlatan Bolat, şu açıklamayı yaptı: