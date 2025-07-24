Ömer Bolat: Türkiye, Avrupa'nın stratejik ortağıdır

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ve birliğe üye ülkelerin Ankara büyükelçileriyle gerçekleştirilen çalışma kahvaltısına katıldı.

Toplantıda, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumu ile gelecek projeksiyonu kapsamlı şekilde değerlendirildi.

ORMAN ŞEHİTLERİNİ ANDI

Toplantının açılışında, Eskişehir'de yaşanan orman yangını sonucu hayatını kaybeden orman çalışanları ve gönüllüleri için başsağlığı ve taziye dileklerini ileten Bakan Bolat, şehitlere Allah'tan rahmet ve yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennilerini sundu.

'İŞ BİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİREN STRATEJİK BİR ZEMİN'

Ardından, 1 Temmuz 2025’te, Ankara'da, AB Komisyonu Ticaret Komiseri Maros Sefcovic ile gerçekleştirilen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ikinci toplantısına ilişkin bilgi veren Bolat, diyaloğun Türkiye ile AB arasındaki iş birliğini derinleştiren stratejik zemin sunduğunu söyledi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE YENİ İŞ BİRLİĞİ ALANLARINA YÖNELİK YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Bakan Bolat, Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu kapsamında, bir yandan pozitif gündem temelinde Gümrük Birliği'nin başta yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüme uyum çalışmaları doğrultusunda karşılıklı adımların atıldığını, ayrıca Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyonun daha da geliştirilmesine yönelik olarak, gümrük birliğinin modernizasyonu ve genişletilmesine katkı sunacak bir yol haritasının çizildiğini ifade etti.

Bakan Bolat, bu çerçevede gerek karşılıklı ticari sorunların aşılması gerekse yeşil ve dijital dönüşüm, e-ticaret, kamu alımları ve gümrükler gibi iş birliği alanlarında Avrupa Birliği ile yürütülen teknik temaslar ve kaydedilen somut ilerlemeler hakkında katılımcılarla bilgi paylaştı.

'NİHAİ HEDEF, VİZE SERBESTİSİ'

Toplantıda ayrıca, AB Komisyonu tarafından Türk vatandaşlarına yönelik başlatılan kolaylaştırılmış vize modeline (visa cascade regime) geçiş süreci uygulaması da ele alındı.

Bolat, bu yeni süreci olumlu ve önemli bir gelişme olarak değerlendirdi ve nihai hedefin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize serbestisi olduğunu vurguladı.

Bununla beraber şimdiki süreçte daha öngörülebilir ve kolaylaştırıcı bir vize sisteminin AB ile ticari ve ekonomik ilişkilere olumlu katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

'TÜRKİYE, AVRUPA'NIN STRATEJİK ORTAĞIDIR'

Bolat, konuşmasında güçlü bir Avrupa hedefi için Türkiye'ye büyük ihtiyaç olduğunu, Avrupa'nın yeni ilan ettiği savunma ve enerji alanında kendine yeterlilik projeksiyonlarında Türkiye'yi yanında ortak görmesi gerektiğini, Türkiye'nin Avrupa'ya her anlamda katkı yapacağını, tedarik zincirindeki tıkanmaları aşmada Türkiye sanayisi ve ticaret gücünün kilit rol oynayacağını belirtti.

Bakan Bolat ayrıca, toplantı vesilesiyle Almanya'nın Brüksel'de Avrupa Birliği nezdindeki Daimi Temsilciliği görevine yeni atanan Avrupa Birliği-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'yi tebrik etti; AB-Türkiye ilişkilerine katkıları için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.