AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın aktarımlarına göre; Türkiye'nin İslam ülkeleriyle ticaretin payı 2002'de yüzde 11 iken, geçen yıl yüzde 26'ya yükseldi.

Bakan Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, bu yıl 10. kez kapılarını açan Dünya Helal Zirvesi'ne katıldı.

Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda organize edilen etkinliğin önemine işaret eden Bolat, Türkiye'nin fuara ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu bilgiyi verdi:

Ticaret Bakanlığı olarak Helal EXPO fuarında da Filistin'in partner ülke, yani şeref misafiri ülke olması kararını aldık ve Filistin'e 700 metrekareden fazla bir stant alanı sağladık, 30'a yakın Filistinli firma burada Filistin ürünlerini sergiliyorlar.

"İSLAM ÜLKELERİYLE TİCARETİ GELİŞTİRME NOKTASINDA ÇOK BÜYÜK ÇABALAR SARF ETTİK"

Bolat, İslam dünyasının kardeşliği, ekonomik entegrasyonu, ticarette birbiriyle alışverişini artırması hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerin önemine dikkati çekerek, gösterilen bu çabaların boşa gitmediğini anlatarak şöyle konuştu:

Bundan 20 yıl önce Müslüman ülkelerin kendi aralarındaki ticaretin, dünya ile yaptıkları ticaret içindeki payı yüzde 10 bile değildi. Bugün bu oran yüzde 19'a yükseldi. İİT'nin, İSEDAK'ın hedefi, bu payı orta vadede yüzde 25'e yükseltmek. Biz 22 yılda bütün dünya ülkeleriyle olduğu gibi özellikle İslam ülkeleriyle ticareti geliştirme noktasında çok büyük çabalar sarf ettik. Geldiğimiz noktada İslam ülkeleriyle Türkiye'nin ticaretini, Türkiye'nin toplam ticaretindeki payı 2002'de yüzde 11 iken, geçen yıl yüzde 26'ya yükselttik. Birkaç yıl içinde bu payı yüzde 30'a, 2030'lara doğru yüzde 35'e yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

"2023 İTİBARIYLA FİNANS SEKTÖRÜ HARİÇ KÜRESEL HELAL PAZARI 2,6 TRİLYON DOLARA ULAŞTI"

Helal belgeli ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, dünyada helal kavramının yaygınlaşması ve ticarette helal belgeli ürünlerin sayısının artması konusunda büyük ilerlemeler sağlandığına dikkati çeken Bolat, şu değerlendirmede bulundu: