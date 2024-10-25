Ömer Bolat: TUSAŞ'a saldırının zamanlaması manidar

AA & Ensonhaber

Ticaret Bakanı Bolat, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleştirilen BRICS+ Toplantısı kapsamında heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkileri güçlendirme, ticaret hacmini ve karşılıklı yatırımları artırma noktasında kararlılığı bir kez daha ortaya koyduklarını bildirdi.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı "Genişletilmiş BRICS+ Liderler Toplantısı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"TÜRKİYE KÜRESEL ARENADA ÖNE ÇIKTI"

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ekonomi, ticaret, diplomasi, savunma sanayisi, teknoloji başta olmak üzere çeşitli alanlarda attığı adımlar sayesinde yükselen bir güç olarak küresel arenada öne çıktığını belirten Bolat, ülkenin, bazı odakların engelleme çabalarına karşılık yoluna büyük kararlılıkla devam ettiğinin altını çizdi.

"KARŞILIKLI YATIRIMLARI ARTIRMA NOKTASINDA KARARLIYIZ"

Bolat, şunları kaydetti:

Muhatap ülkelerle gerçekleştirdiğimiz heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkilerimizi güçlendirme, ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımları artırma noktasında kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Vatanımızın ve milletimizin refahı, güvenliği ve istikrarı için her şart altında çalışmaya, terörün her çeşidiyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle önceki gün Ankara'da düzenlenen terör saldırısında şehit düşen kahramanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum.

"SALDIRININ ZAMANLAMASI MANİDAR"

Düzenlenen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Daha önceki çalışmalarımdan dolayı TUSAŞ'ı yakından tanıyorum. Saldırının zamanlaması manidar olmuştur. Tam Cumhurbaşkanımız'la Kazan'a BRICS Zirvesi için ayak bastığımız anda olması sanki mesaj veriyor gibiydi.

"SAVUNMA SANAYİİ ÇOK GELİŞTİ"