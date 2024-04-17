Ömer Bolat'tan Beşiktaş'taki yangın için yardım kampanyası açıklaması: 14,5 milyon lira Ticaret Bakanı Bolat, İstanbul Beşiktaş'ta yaptıkları tadilat sırasında çıkan yangın nedeni ile hayatlarını kaybedenlere yönelik düzenlenen kampanyadan 14 milyon 500 bin liralık gelir elde edildiğini açıkladı.

AA

İstanbul Beşiktaş'ta 2 Nisan'da bir eğlence mekanında yaptıkları tadilat sırasında 29 işçi, çıkan yangın nedeni ile hayatlarını kaybetmişti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 3 Nisan'da Ankara’da TOBB ile birlikte gerçekleştirilen Deprem Bölgesi için e-Birliktelik Kampanyası tanıtımı sırasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine destek amaçlı bir kampanya başlatmıştı.

"TOBB e-Ticaret Sektör Meclisi ile birlikte yardım kampanyası başlatıldı"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş'taki yangında vefat edenler için düzenlenen yardım kampanyasının sonuçlarıyla ilgili açıklaması şöyle oldu:

3 Nisan tarihinde Ankara’da TOBB ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Deprem Bölgesi için e-Birliktelik Kampanyası tanıtımı sırasında, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi ile birlikte, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 2 Nisan 2024 tarihinde bir iş yerinde tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangında maalesef hayatlarını kaybeden 29 emekçi kardeşimizin ailelerine yönelik bir yardım kampanyası başlatmıştım.

"14 milyon 500 bin TL tutarında yardım toplandı"

Bakan Bolat, toplanan tutarın İstanbul Valiliği tarafından acılı ailelere eşit miktarda dağılacağını şu sözlerle ifade etti:

Başlattığımız yardım kampanyasında biriken 14 milyon 500 bin TL tutarındaki yardımlar bugün, 17 Nisan tarihinde İstanbul Valiliğimize teslim edilmiş bulunmaktadır. İstanbul Valiliğimiz acılı ailelere eşit miktarda bu yardımı hemen dağıtacaktır. 29 emekçimize Cenab-ı Allah’tan gani rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine sabrı cemil yüce Allah’tan dilerken, topladığımız bu desteğin mağdur ailelerin acılarını bir nebze olsun azaltmaya vesile olmasını temenni ediyorum.

"Bu elim olayın aydınlatılmasını temenni ediyorum"

Sorumluluğun unutturulmaya çalışıldığı bu elim olayın aydınlatılmasını, devam eden soruşturma sonucunda sorumluların ortaya çıkarılmasını ve bu tür elim vakaların tekrarlanmamasını temenni ediyorum. Emekçi kardeşlerimizin aileleri için çağrımıza olumlu cevap veren TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi üyesi işletmelere ve Başkan Sayın Ozan Acar’a hassaten teşekkürlerimi sunuyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)