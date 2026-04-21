Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı

Gülistan Doku, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisiydi.

5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'nin Dersim ilçesinde kendisinden haber alınamadı.

O gün öğle saatlerinde KYK yurdundan ayrılarak öğretmeninin evinden çıktı, eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra Sihenk Mahallesi'ndeki minibüs durağından üniversite dolmuşuna bindiği MOBESE görüntüleriyle tespit edildi.

Dolmuştan nerede indiği belirlenemedi ve o tarihten beri izine rastlanmadı.

TUNCELİ ESKİ VALİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla idari ve adli işlem başlatıldı.

Sonel, Elazığ'da gözaltına alınıp, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.

Gözaltı süresi uzatılan Sonel'in, adliyeye sevkinin sağlandığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Sonel'in çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı açıklandı.

Eski valiye yönelik suçlamalar arasında 'Suç delillerini yok etme ve gizleme', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'Bilişim sistemindeki verileri bozma', ve 'Resmi belgeyi bozma, gizleme veya yok etme' yer aldı.

CANLI YAYINDA GELEN SON DAKİKA

Kararın açıklandığı dakikalarda CNN Türk yayınına katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, tutuklama haberine ilişkin programın moderatörü Ahmet Hakan'a konuştu.

Gürlek, Sonel'e yöneltilen suçlamaların çoğunun tutuklamayı gerektiren suçlar olduğunu söyledi.

DELİL KARARTMA İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Aile, kayıp başvurusu yaptıktan sonra cinayet şüphesiyle soruşturma talep etti.

İlk dönemde 'intihar' ihtimali üzerinde duruldu; Uzunçayır Baraj Gölü'nde aylar süren aramalar yapıldı ancak sonuç alınamadı.

Soruşturma yıllarca ilerleyemedi; delil karartma, SIM kart verilerinin silinmesi, hastane kayıtlarının değiştirilmesi gibi iddialar gündeme geldi.

DOSYA 'CİNAYET' SORUŞTURMASINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

2026 yılında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden ele aldı.

Yeni deliller ışığında soruşturma, 'kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçları üzerinden derinleştirildi.

7 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi; 13 şüpheli gözaltına alındı.