Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'in 30. haftası dün oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde bu hafta oynanan 9 müsabakada 23 gol atıldı.

Lider Galatasaray, Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olurken sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe ise Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor, sahasında oynadığı Başakşehir karşısında puan kaybetti.

Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'a mağlup oldu.

Zirve yarışında Galatasaray puanını 71'e yükseltirken, Fenerbahçe 67, Trabzonspor 65 puanla sıralandı.

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Geride kalan bu haftanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda Fenerbahçe - Rizespor maçında sarı-lacivertlilerin penaltı kazandığı pozisyon yer aldı.

Aynı video içerisinde Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında iptal edilen golündeki hakem konuşmaları da kamuoyu ile paylaşıldı.

FENERBAHÇE 2-2 RİZESPOR (FENERBAHÇE'NİN PENALTISI)

VAR: "Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum."

VAR: "Temas noktasıyla başlayacağım."

Adnan Deniz Kayatepe: "Evet abi."

VAR: "Önce topu kimin oynadığını gösteriyorum."

Adnan Deniz Kayatepe: "Farklı açın var mı hocam?"

VAR: "Evet var."

Adnan Deniz Kayatepe: "Mavili oyuncu önce topla oynuyor, ardından beyazlı oyuncu müdahale ediyor."

Adnan Deniz Kayatepe: "Diğer açıdan bir daha göstersene hocam."

VAR: "Tamam hemen veriyorum."

Adnan Deniz Kayatepe: "Tamam penaltı veriyorum. Kart kullanmıyorum."

VAR: Tamamdır.

GALATASARAY 2-1 GENÇLERBİRLİĞİ (GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ)

VAR: "Batuhan hocam VAR konuşuyor"

Batuhan Kolak: "Dinliyorum"

VAR: "Potansiyel bir ofsayt ihlali için sahada inceleme öneriyorum."

Batuhan Kolak: "Tamamdır"

Batuhan Kolak: "Geldim, ekrandayım."

VAR: "Galatasaraylı oyuncunun etkisi olup olmadığını yorumlamanı istiyorum senden. Oynatıyorum şimdi."

Batuhan Kolak: "Hangi oyuncudan bahsediyoruz?"

VAR: "İlk, ilk bu oyuncudan bahsediyorum"

Batuhan Kolak: "Tamam, ön direkteki Yunus'tan bahsediyorsun."

VAR: "Yunus'tan bahsediyorum. Coğrafi olarak ofsayt Yunus şu an. Kontrol ettik onu. Bir açım daha var oradan da izleteceğim sana."

Batuhan Kolak: "Coğrafi olarak ofsayt pozisyonunda, tamam."

VAR: "Yunus ofsayt pozisyonunda evet."

Batuhan Kolak: "Tamam. İlk açıdan, bir önceki açıdan tekrar oynatır mısın? Sacunma oyuncusunun hamlesine bakacağım."

VAR: "Tamam, oynatıyoruz."

Batuhan Kolak: "Tamam engelliyor. Golü iptal ediyorum. Oyunu ofsayt ile başlıyorum."

VAR: "Anlaşıldı hocam"

Batuhan Kolak: "Teşekkürler"

FATİH KARAGÜMRÜK 1-2 EYÜPSPOR

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)