Ömer Bolat'tan esnafa müjde: Yeni destekler geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanlar Buluşması'na katılarak esnaf ve sanatkarlara yönelik planlanan destekler hakkında bilgi verdi.

TESKOMB, Halkbank aracılığıyla esnafa düşük maliyetli ve bir süre geri ödemesiz kredi sağlıyor.

"TÜRKİYE ÜST GELİRLİLER LİGİNE YÜKSELDİ"

Bakan Bolat'ın toplantıda gündeme getirdiği konu başlıkları ise şöyle oldu:

"Dünya Bankası'nın ülkeler sıralamasında Türkiye, kişi başına 15 bin dolar milli geliri aşarak, üst gelirli ülkeler ligine yükselmiştir.

Esnaf sayımız ne kadar artarsa, Türkiye ekonomisi ve ticareti o kadar büyüyecektir. Esnafımızı düşündüğümüz gibi kooperatifimizi yalnız bırakmıyoruz.

"ESNAFA VERİLEN DESTEKLER ARTIRILDI"

Bizden önceki dönemde esnaf kredi miktarı 5 bin liraydı, bu rakam 3 bin 100 dolar olarak hesaplanıyordu; bugün verilen 1 milyon liranın karşılığı ise yaklaşık 25 milyon dolara tekamül ediyor. Biz esnaf dostu bir hükümetiz.

"ESNAF KREDİLERİNDE 148 MİLYAR LİRAYA ULAŞTIK"

Bu yılın 10,5 ayı boyunca esnaf kredilerinde 148 milyar liraya ulaştık. Bu, geçen yılın rakamının yüzde 46 üzeri bir artış. Bu yıl için gerçekten esnaf destekleri, hükümetimizin büyük gayretleriyle bu yüksek rakama ulaştı.

"BEKLEYEN DOSYALAR 31 ARALIK'TA RAFLARDAN İNİDİRLECEK"

Bu yıl için gerçekten esnaf destekleri, hükümetimizin büyük gayretleriyle bu yüksek rakama ulaştı ancak çok sayıda bekleyen dosya olduğunu da arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Bu bekleyen dosyalar da 31 Aralık'a kadar inşallah Halk Bankası tarafından raftan indirilip gereği yapılacak."

"YÜZDE 30'LUK FATURALANDIRMA UYGULAMASI BİR YIL DAHA ERTELENİYOR"

Ömer Bolat, Halkbank üzerinden esnafa verilen kredilerde faturalandırma zorunluluğundaki yüzde 30'luk uygulama 1 yıl daha ertelendiğini açıklayarak, "Esnaf kredileri verilirken bunun alınan sebebini gösteren faturalandırma uygulamasında 1 yıllık geçen yıl erteleme yapılmıştı. Bu yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak olan yüzde 30'luk faturalandırma uygulaması 1 yıl daha erteleniyor." dedi.

"ESNAF KREDİSİ FAİZİ İNİYOR"

Bolat, ticari araç ve makine alımlarında esnaf kredisi üst limitinin de 2 buçuk milyon liraya yükseltildiğini belirterek, esnafa yönelik müjdeleri şöyle sıraladı:

Yeni yılın başında yüzde 25'e kadar düşürdüğümüz yüzde 50 sübvansiyonu esnaf kredisi Halkbank kredilerinde faiz indirimi finansal maliyet indirimi konusunda yeni yılın başında inşallah çalışacak ve uygulamaya alınacak.

"ESNAF KREDİSİ ÜST LİMİTİ 2,5 MİLYON LİRA OLDU"