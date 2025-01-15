Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da TİM binasında ihracatta 2025 hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı'nı aktardı.

Ömer Bolat, ihracat finansmanındaki maliyetin önümüzdeki aylarda düşeceğini, yeni bir indirim müjdesi olacağını söyledi.

Bakan Bolat, bunun için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hazine ve Bakanlık olarak çalışmalar yapıldığını belirtti.

Ömer Bolat, ihracatın tanımının çok yönlü olduğunu belirterek yatırım, istihdam, döviz kazandırmak, tanıtım, pazarlama, lojistik alanlarını içerdiğini hatırlatarak başladığı konuşmasında dış ticaret verilerine şöyle değindi:

Öncelikle mal ve hizmet ihracatını artırmak ve cari işlemlerde dengelenme en önemli işlevimiz. 2024'te 375 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı sağladık. Mal ihracatında yüzde 2,5'lik artış sağlayarak Cumhuriyet rekorunu kırdık. Dış ticaret açığını 82,2 milyara geriletmiş olduk. İhracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 5'lik bir iyileşme ile 76,1'lik oranı sağladık. Dezenflasyon süreci nedeni ile en zor yıl 2024 olduğu halde veriler artıya döndü. 7,4 milyar dolara cari açığı gerilettik. Tahminimize göre 10 milyar liranın altında kalacak. Gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'inden düşük. Dikenli bahçede gül üretilmedi. Çok zor bir iklimde bu başarılar elde edildi. Dünya ülkelerinin ithalatı azalınca pazarın azalması anlamına geliyor. Uluslararası korumacılık eylemi hız kazandı.

2025 DESTEK BÜTÇESİ

Bolat, 2025 yılı için destek bütçesini yaklaşık 33 milyar TL’ye (25,5 milyar TL mal ihracatı, 7,3 milyar TL hizmet ihracatı) çıkardıklarını ve bu yıl toplamda 27 bin 700 mal ve hizmet ihracatçısını desteklemeyi planladıklarını söyledi.

İHRACAT FİNANSMANI

Bolat, ihracatın finansmanı konusunda da açıklamalarda bulundu. Bolat, "2024 yılında 48,7 milyar dolarlık ihracat desteği sağlayan Türk Eximbank, 2025 yılında 50 milyar dolar ihracat desteği hedeflemektedir." dedi.

KEFALET DESTEĞİ

2025 yılında ise İGE’nin açıklayacağı yeni kefalet destek paketleriyle toplamda 70 milyar TL’lik bir kapasite artışının sağlanması ve yıl sonunda kümülatif olarak 160 milyar TL’lik kredi kefalet desteği sunulması da planlanıyor.

2025 EYLEM PLANI

Bakan Bolat, 2025 için mal ve hizmet ihracatını artıracak destekleri kapsayan 77 eylem maddesinden oluşan eylem planını açıklayarak, bu kapsamda ihracatçılara verilen destek ve destek mekanizmalarını içeren yeni projeler yürütüleceğini belirtti.

VİZE

Bakan Bolat, ihracatçıların şikayet ettiği vize konusunda da bilgiler verdi. 2024 yılında 8 bin 562 ihracatçıya yeşil pasaport verildiğini belirten Bolat, toplamda 27 bin 192 yeşil pasaport sayısına ulaşıldığını söyledi.

8 BİN 500 İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORT

Bolat, 2025'te de 8 bin 500 ihracatçıya yeşil pasaport verilmesini planladıklarını şu sözlerle aktardı:

8 bin 500 ihracatçıya yeşil pasaport vermeyi planlıyoruz. Baremler var, eşeği geçen ihracatçıya yeşil pasaport kazandıracağız. Hususi damgalı pasaport uygulamamızı geliştirmek için de çalışmalara devam edeceğiz.

İHRACATÇILAR İÇİN FİNANSMAN MALİYETLERİ DÜŞÜYOR

Finans maliyetinde 6 puan daha indirildi. Finansal maliyeti yeniden düşürülecek. Bunun için Merkez Bankası, Hazine ve Bakanlık olarak çalışmalar yapılıyor.

200 MİLYAR DESTEK

Amaç 2025 yılı sonuna kadar 200 milyar liraya varan finansman desteği sağlamak.

380 markayı destekleyeceğiz.

"Alo müşavire danış" uygulaması gelecek.

İhracatçıya krediye faiz ya da katılım payının bir kısmına destek veriyoruz.

Sorumluluk programı ile yeşil dönüşüme 10 milyon liraya kadar bir kerelik hibe desteği vereceğiz.

Prestijli fuar uygulaması ile desteği yüzde 50'den yüzde 70'ye çıkartacağız.

Kolay ihracat platformunu güncelliyoruz.

42 etkinlik organizasyona 1.200 bireysel katılım desteği vereceğiz.

Yazılıp programı dizi film gibi hizmetler ihracatını destekliyoruz.

SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI

23 ülke ile serbest ticaret anlaşmamız var. 13 ülke ile anlaşma süreçleri sürüyor.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın bu yıl yapılacak.

Gümrüklerde ihracatı kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunacağız.

2025 İHRACAT EYLEM PLANI (77 EYLEM)

1. DESTEK KULLANIMLARI VE 2025 YILI BÜTÇE ÖNGÖRÜLERİ

2. MAL İHRACATINA YÖNELİK FAALİYETLER (23 EYLEM)

-Heyet Takvimi, Planlanan Faaliyetler ve Hedefler Yeni Destek Mekanizmaları

-Destek ve Uygulamalarda İyileştirmeler, Yeni Projeler

3. HİZMET İHRACATINA YÖNELİK FAALİYETLER (13 EYLEM)

-Heyet Takvimi, Planlanan Faaliyetler ve Hedefler

-Destek ve Uygulamalarda İyileştirmeler

4. TİCARİ DİPLOMASİ-ÇOK TARAFLI, BÖLGESEL VE İKİLİ İLİŞKİLER (10 EYLEM)

-Planlanan Ticari Diplomasi Faaliyetleri

5. GÜMRÜKLER (13 EYLEM)

-Gümrüklerde İhracatı Kolaylaştırıcı Faaliyet ve Projeler

6. İHRACATIN FİNANSMANI (18 EYLEM)

-Türk Eximbank

-İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (IGE A.Ş.)

-Türk Ticaret Bankası