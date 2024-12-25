Ons altın 2024'te 40 kez rekor kırdı, yüzde 27 arttı

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Altının ons fiyatı, artan jeopolitik riskler ve Fed'in faiz indirim döngüsünün yanı sıra merkez bankalarının alımlarıyla 2024’te rekor kırdı.

Altın, bu yıl emtialar arasında en iyi performans gösterenler arasında yer aldı.

Başlıca güvenli liman varlıklardan olan altına talebin 2025’te de güçlü kalması bekleniyor.

ONS ALTIN BİR YILDA YÜZDE 27 KAZANDIRDI

Altının ons fiyatı geçen yılı 2 bin 62 dolardan tamamlarken, 25 Aralık itibarıyla 2 bin 620 dolara çıkarak yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 27 artış kaydetti.

Söz konusu performans (bu fiyatlar dahilinde), altının ons fiyatında 2010'dan bu yana en iyi getiriye işaret etti.

ONS ALTIN BİR YILDA 40 KEZ REKOR KIRDI

Altın fiyatları yıllık bazda 40 kez rekor kırarken, yılın üçüncü çeyreğinde toplam altın talebi ilk kez 100 milyar doları aştı.

Ekimde 2 bin 790 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, söz konusu ayı yüzde 4,15 değer kazancı ile 2 bin 743 dolardan tamamladı.

KÜRESEL GERGİNLİKLER

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra, İsrail’in Filistin’deki saldırıları ve İran’la yaşanan gerginlik nedeniyle dünyada güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebin artmasına neden oluyor.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ

ABD’de kasımda düzenlenen başkanlık seçimleri öncesinde artan siyasi belirsizlikler yine altın fiyatını yukarı taşıyan bir unsur olarak ön plana çıkarken, Fed’in faiz indirim döngüsüne başlaması, Asya’daki güçlü talep ve merkez bankası alımları da altın fiyatını yıl boyunca yukarı yönlü destekledi.

KÜRESEL EKONOMİDE DEĞİŞİM YILI BEKLENTİSİ

Dünya Altın Konseyi (WGC) Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigas, altının çeşitli nedenlerden ötürü yılı rekorlarla kapattığına işaret etti.

Altın talebinin rekor düzeye çıktığını belirten Artigas, “Küresel ekonomik performansa ilişkin mevcut fikir birliği altının hareketlerine yönelik muğlaklık sunarken, jeopolitik manzarayı çevreleyen belirsizlikler gelecek yıl altın için bir sıçrama tahtası sağlayabilir.” dedi.

Gelecek yıl gelişen mali ve ekonomik politikaların küresel dinamiklerde değişimlere yol açabileceğinin altını çizen Artigas, şunları kaydetti:

Altın için 2025, iki ayrı tarafın hikayesi olacak. İlk olarak, stratejik ve taktiksel itici güçlerin çözülmesini beklerken daha fazla risk iştahı yaşayabiliriz, bu da altının yıl içindeki performansı için daha fazla netlik ve yöne yol açar. Yatırımcıların ilgisini daha da artırmak için faiz oranlarında önemli bir düşüş veya piyasa oynaklığında belirgin bir artış olması durumunda bu gerçekten doğru olabilir. Küresel merkez bankaları talebinin ve Asya piyasalarının da önemli bir rol oynamaya devam etmesini bekliyoruz.

BUGÜNKÜ ALTIN RAKAMLARI

Ons altın: 2 bin 616 dolar

YURT İÇİNDE

Gram altın: 2 bin 960 lira

Çeyrek altın: 5 bin 21 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 457 lira

Tam altın: 20 bin 84 lira

Yarım altın: 10 bin 42 lira