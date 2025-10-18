Ons altın bir günde 100 dolar arttı: Dünya genelinde vatandaşlar kuyruklar oluşturdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altın fiyatları, rekor kırmaya devam ediyor.

Ons altın dün 100 dolar birden arttı ve uluslararası piyasalarda 4.380 dolara kadar çıkarak rekor tazeledi.

Türkiye’de gram altın 5.900 TL’yi, çeyrek altın ise ilk kez 10 bin TL sınırını geçti.

PİYASALAR HAREKETLENDİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler ve ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi nedeniyle piyasalarda hareketlilik yaşanıyor.

Altın fiyatları ile ilgili bazı uzmanlar yükselişte sona gelindiğini iddia ederken bazıları ise altın rallisinin devam edeceğini savunuyor.

KUYUMCULARDA ALTIN KRİZİ

Fiziki altın alımları konusunda da ciddi bir kriz söz konusu.

Çoğu kuyumcuda gram altın bulunmazken, özellikle gram altına olan talep çok fazla ve halihazırdaki üretim talebe cevap veremiyor.

Öte yandan bu sorun sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de etkisini gösteriyor.

DÜNYA GENELİNDE ALTIN KUYRUKLARI OLUŞTU

Fiziki altına olan talep, sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde kuyruklara sebep oldu.

Başta Avustralya, Japonya, Vietnam ve Hong Kong gibi ülkelerde olmak üzere dünyanın birçok metropolündeki altın satış merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.

