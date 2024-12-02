Ons altın, kasım ayında kardan zarar etti

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Bu yıla 2 bin 62 dolardan başlayan altının ons fiyatı, yılın ilk ayında yüzde 1,36 değer kaybetti.

Takip eden aylarda yükseliş trendine giren altının ons fiyatı, dünyada büyüyen jeopolitik gerilim ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine girmesinin etkisiyle yükseliş ivmesini artırdı.

Ekimde 2 bin 790 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, söz konusu ayı yüzde 4,15 değer kazancı ile 2 bin 743 dolardan tamamladı. Böylece altının ons fiyatı ocak-ekim döneminde yüzde 33 değer kazanmış oldu.

DONALD TRUMP'IN SEÇİMİ KAZANMASI ETKİLEDİ

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması hem bu ülkede hem de dünyada birçok belirsizliği de beraberinde getirdi. Ülkede enflasyonun düşüş hızıyla Fed'in faiz indirim süreçlerine yönelik soru işaretleri oluştu. Dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken ABD tahvil faizleri yükseldi.

ONS ALTIN KASIMDA YÜZDE 3,40 DEĞER KAYBETTİ

Seçimden önce rekor kıran altının ons fiyatı, jeopolitik gerilimlerin görece azalması ve Trump'ın söylemlerinin etkisiyle bu seviyelerde tutunamayarak düşüşe geçti. Kasım ayında 2 bin 536 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu ayı yüzde 3,40 değer kaybıyla 2 bin 650 dolardan tamamladı. Böylece altının ons fiyatı 4 ayın ardından değer kaybetti. Ons altın haziranda yüzde 0,03 gerilemişti.

Ons altın fiyatının aylara göre kapanış fiyatı (dolar) ile yüzdelik değer kazancı ve kaybı: