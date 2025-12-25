Ons altında sınırlı düşüş! 25 Aralık'ta altın ve döviz fiyatlarında son durum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel gelişmeler ışığında dolar endeksi, yatay seyrini koruyarak 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin iyimserlikler, jeopolitik tansiyonun artabileceği endişeleri ve merkez bankalarının devam eden alımlarından faydalandığı görülürken altının onsu, 4 bin 526 dolara kadar çıkarak en yüksek seviyesine ulaştı.

BORSALARIN KAPALI OLMASI ETKİLEDİ

Ons altın dün, bu seviyelerden gördüğü kâr satışlarıyla bir miktar gerileyerek günü yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 479 dolarda tamamlarken, dünya genelinde birçok borsanın kapalı olması nedeniyle dar bantta hareket ediyor.

Günün başlangıcında altının onsu 4 bin 465 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 149 TL

Çeyrek altın: 10 bin 427 TL

Cumhuriyet altını: 42 bin 478 TL

Tam altın: 41 bin 703 TL

Yarım altın: 20 bin 851 TL

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, dünü 42,8460'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyrediyor.

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 42,8514 TL

Euro: 50,9195 TL

Sterlin: 58,0748 TL

BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,44 değer kazanarak 11.340,10 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, bugüne ise yüzde 0,34 artışla 11.378,44 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,17 yükseldi.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.