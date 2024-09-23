Ons ve gram altın rekor tazeledi! 23 Eylül'de altın fiyatları Altın, Fed'in 50 baz puanlık faiz indiriminin indirimlerin ilki olup olmayacağına dair ipuçları beklenirken, açıklanacak ABD verileri öncesinde tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altındaki artış yurt içindeki gram altının değerini de yukarıya çekti.

Haber Merkezi

Spot altın, haftanın ilk işlem gününde ons başına 2 bin 630 dolardan işlem görüyor.

Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise kırarak 2 bin 883 lira seviyesine kadar yükseldi.

Altının değerini, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımları, ABD'den gelecek veriler ve jeopolitik sorunlar körüklüyor. Altın, bu şartlarda yatırımcılar olarak "güvenli liman" olarak görülüyor.

Söz konusu çatışmanın güvenli liman alımlarını desteklemesi bekleniyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Haftanın ilk iş gününde İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 2 bin 882 lira

Çeyrek Altın: 4 bin 888 lira

Cumhuriyet altını: 19 bin 919 lira

Tam altın: 19 bin 554 lira

Yarım altın: 9 bin 776 lira

ABD'NİN VERİLERİ

Yatırımcılar, haftanın ilerleyen günlerinde açıklanması beklenen ABD kişisel tüketim harcamaları göstergesi ve işsizlik başvuruları da dahil olmak üzere bir dizi önemli ekonomik veri öncesinde faiz oranlarının görünümünü değerlendiriyor.

FED'İN FAİZ ÖNGÖRÜSÜ

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, haftanın son iş gününde, ekonominin beklediği gibi gelişmesi durumunda kasım ve aralık aylarında yapılacak bir sonraki iki merkez bankası politika toplantısında muhtemelen çeyrek puanlık indirimleri destekleyeceğini söylemişti.

Waller, yine de iş piyasası zayıflarsa yarım puanlık bir indirim daha gerçekleşebileceğini eklemişti.

HİZBULLAH İLE İSRAİL ARASINDAKİ ÇATIŞMA

Öte yandan altın yatırımcıları, Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmanın daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşebileceği endişesiyle Orta Doğu'daki artan gerginlikleri izliyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Cuma günü doların satış fiyatı 34,1150 lira, euronun satış fiyatı ise 38,0680 lira olmuştu.

Bugün ise döviz fiyatları haftanın ilk gününe şöyle başladı:

Dolar: 34,1465 lira

Euro: 38,1671 lira

Sterlin: 45,5310 lira

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin yüzde 1,42 artışla 894,6 dolar artışla 63 bin 834,8 dolara kadar yükseldi.