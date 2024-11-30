Önümüzdeki hafta kasım ayının enflasyonu açıklanacak

AA

Önümüzdeki hafta asgari ücreti etkileyecek enflasyon verisi açıklanacak.

Yurt içi piyasalarda geçen hafta alıcı bir seyir öne çıkarken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,07 değer kazanarak cuma gününü 9.652,00 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.500 ve 9.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz hafta yurt içinde açıklanan verilere göre, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen senenin aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 arttı.

Buna ek olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, “Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir.” denildi.

DOLAR/TL

Bunların yanı sıra, dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 34,6921'den kapattı.

DIŞ TİCARET VERİLERİ AÇIKLANACAK

Yeni haftada, pazartesi imalat sanayi PMI, salı günü enflasyon, çarşamba günü dış ticaret dengesi ve perşembe günü haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,98 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.

2024 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.