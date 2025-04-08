Ordu’da vergi denetiminden 4,3 milyon TL ceza kesildi

Ordu Defterdarlığı, mart ayı boyunca kent genelinde kapsamlı vergi denetimleri gerçekleştirdi.
Yapılan 880 ayrı denetimde 720 mükellef kontrol edildi.
MÜKELLEFLER TİTİZLİKLE DENETLENDİ
Denetimlerde 179 iş yeri hasılat kontrolü, 116 belge düzeni denetimi, 8 kayıt dışı faaliyet incelemesi ve 9 gayrimenkul sermaye iradı tespiti yapıldı.
Ayrıca 62 akaryakıt ve 506 toplu yoklama denetimi de gerçekleştirildi.
176 CEZA TUTANAĞI, 4 MİLYON TL’Yİ AŞTI
Denetimler sonucunda 176 mükellef hakkında toplam 4 milyon 348 bin 470 TL tutarında ceza tutanağı düzenlendi.
Ordu Defterdarı Mehmet Tarık Törer, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti ve mükellefleri yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda uyardı.
Ayrıca vergi denetimlerine hız kesilmeden devam edileceğini kaydetti.
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