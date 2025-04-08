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Ordu’da vergi denetiminden 4,3 milyon TL ceza kesildi

Ordu’da vergi denetiminden 4,3 milyon TL ceza kesildi Mart ayında yapılan denetimlerde 720 mükellef incelendi, 176’sına toplamda 4 milyon 348 bin TL ceza kesildi. Vergi denetimlerine hız kesilmeden devam edileceği bildirildi.