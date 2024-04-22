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Ekonomi



Ordu'nun bu yıl çilek üretiminden beklentisi 90 milyon lira oldu

Ordu'nun bu yıl çilek üretiminden beklentisi 90 milyon lira oldu Ordu ilinin Altınordu ilçesinde çilek ekimi faaliyetleri artırılarak sürdürülüyor. Bölgede 2023 yılında 400 dekarda 1.200 ton çilek üretimi gerçekleştirdi. Üreticiler 2024'te bu sayının 1.400 dekara çıkmasını hedefliyor.