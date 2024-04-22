Ordu'nun bu yıl çilek üretiminden beklentisi 90 milyon lira oldu

Ordu'nun iklim özellikleri, çilek ve kivi gibi ürünlerin yetiştirilmesine olanak tanıyor.
Ordu'da bu yıl yaklaşık 500 dekar alanda üretimi yapılan çilekten 1.400 ton rekolte bekleniyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Altınordu ilçesinde bazı çilek bahçelerini gezerek üreticilerden bilgi aldı.
Getirisi yüksek olan çilek üretimine yönelişin arttığına dikkati çeken Yılmaz, çileğin pazar sorunu olmadığını, il içi ve dışına satış yapıldığını sözlerine ekledi.
Çilek üretimi her yıl artıyor
Yılmaz, kent genelinde çilek üretiminin her geçen yıl arttığını söyledi.
400 dekarda 1.200 ton çilek üretildi
Geçen yıl yaklaşık 400 dekarda 1.200 ton çilek üretimi gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, desteklemelerle üretim alanlarının artırıldığını, şu anda il genelinde 500 dekar alanda üretim yapıldığını aktardı.
Bu yıl 1.400 ton çilek rekoltesi bekleniyor
Yılmaz, hasadına bu ay başlanan çileğin aralığa kadar meyve verdiğini ifade ederek, "Bu yıl il genelinde 1.400 ton civarında çilek rekoltesi bekliyoruz. Bu üretimden ise Ordu ekonomisine 90 milyon lira katkı sunulması bekleniyor." dedi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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