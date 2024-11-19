Orta Afrika Cumhuriyeti'ne elmas ambargosu kalktı

AA

Orta Afrika Cumhuriyeti'ne (OAC), 2013'ten bu yana uygulanan ve elmasın yasa dışı ticaretinin önlenmesini amaçlayan elmas ambargosunun kaldırıldığı duyuruldu.

OAC Maden ve Jeoloji Bakanı Rufin Benam Beltoungou, yaptığı açıklamada, Kimberley süreci çerçevesinde 2013'ten bu yana Orta Afrika elmaslarına uygulanan ambargonun tamamen kaldırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ambargonun kaldırılması için çok çalıştıklarının altını çizen Beltoungou, "OAC elması artık ulusal topraklarda üretilebilir ve mümkün olan her yere ihraç edilebilir." ifadesini kullandı.

OAC elmaslarına, Kimberley sürecine üye ülkeler tarafından 2013'ten bu yana ambargo uygulanıyordu.

KIMBERLEY SÜRECİ SERTİFİKA SİSTEMİ NEDİR?

Kimberley Süreci Sertifika Sistemi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin öncülüğünde 5 Kasım 2002'de oluşturulan ve elmas ticaretinin kontrol altına alınması suretiyle çatışma bölgelerinden çıkarılan elmasın yasa dışı ticaretinin önlenmesini amaçlayan bir forum.

Bu sistem çerçevesinde, belirlenmiş ilkeler uyarınca belgelendirilmemiş elmasın ticaretine izin verilmiyor.

Bu sisteme taraf olmayan ülkelerden ithalat ve bu ülkelere ihracat önleniyor.

TÜRKİYE DE SÜRECE ÜYE

Türkiye, 14 Ağustos 2007 itibarıyla sürece üye olmuştu.

Kimberley sürecine, aralarında Avrupa Birliği (AB), ABD ve Türkiye'nin de bulunduğu 47 ülke taraf oldu.