Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor

Altın, Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. ABD'nin iyimser beklentileri ve İran'ın karşı açıklamaları piyasalarda belirsizliğe sebep oluyor. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona etkisi merak konusu. Yatırımcılar Fed'in adımlarını dikkatle takip ediyor.

Orta Doğu'ya ilişkin olumlu ve olumsuz gelişmeler küresel pay piyasalarında dalgalanmalara yol açıyor.

ABD kanadından bölgedeki gerilimlerin azalabileceğine yönelik iyimserlik içeren mesajlara karşın İran tarafının aksi yönde beyanatlar vermesi varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırıyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel çapta enflasyonist baskıları güçlendirebileceğine ilişkin değerlendirmeler sürerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin duruşunu koruması bekleniyor.

Bu gelişmelerin ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,36 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi de kritik eşik niteliğindeki 100 seviyesine yakın seyrediyor.

ONS ALTIN

Orta Doğu'daki gerilimi azaltma çabalarında daha net ilerleme işaretleri beklenirken, dün altının ons fiyatı yüzde 0,7 artışla 4 bin 506 dolara yükselmesinin ardından yeni işlem gününde ise yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 490 dolardan alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 319 lira

Çeyrek altın: 10 bin 728 lira

Cumhuriyet altını: 43 bin 712 lira

Tam altın: 42 bin 896 lira

Yarım altın: 21 bin 448 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 44,3737 lira

Euro: 51,4626 lira

Sterlin: 60,0157 lira

Dolar/TL, dünü 44,3320'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,3710'dan işlem görüyor.

BIST 100 ENDEKSİ GÜNÜ POZİTİF KAPATTI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazanarak 12.963,87 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,24 azalışla 15.163,00 puandan işlem gördü.

BIST 100'DE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, bugün ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt içinde para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puanın direnç, 12.800 ve 12.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.