Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor

Altın fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimlerin azalmasıyla yeniden yükselişe geçiyor. ABD'nin iyimser mesajlarına rağmen İran'ın piyasalara olan etkisi belirsizliğini koruyor. Petrol fiyatlarındaki artış ise enflasyon endişelerini güçlendiriyor. Yatırımcılar, Fed'in sıkı para politikasını devam ettireceğini öngörüyor.
Altın, Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. ABD'nin iyimser beklentileri ve İran'ın karşı açıklamaları piyasalarda belirsizliğe sebep oluyor. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona etkisi merak konusu. Yatırımcılar Fed'in adımlarını dikkatle takip ediyor.
Orta Doğu'ya ilişkin olumlu ve olumsuz gelişmeler küresel pay piyasalarında dalgalanmalara yol açıyor.
ABD kanadından bölgedeki gerilimlerin azalabileceğine yönelik iyimserlik içeren mesajlara karşın İran tarafının aksi yönde beyanatlar vermesi varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırıyor.
Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel çapta enflasyonist baskıları güçlendirebileceğine ilişkin değerlendirmeler sürerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin duruşunu koruması bekleniyor.
Bu gelişmelerin ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,36 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi de kritik eşik niteliğindeki 100 seviyesine yakın seyrediyor.
ONS ALTIN
Orta Doğu'daki gerilimi azaltma çabalarında daha net ilerleme işaretleri beklenirken, dün altının ons fiyatı yüzde 0,7 artışla 4 bin 506 dolara yükselmesinin ardından yeni işlem gününde ise yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 490 dolardan alıcı buluyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 319 lira
Çeyrek altın: 10 bin 728 lira
Cumhuriyet altını: 43 bin 712 lira
Tam altın: 42 bin 896 lira
Yarım altın: 21 bin 448 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 44,3737 lira
Euro: 51,4626 lira
Sterlin: 60,0157 lira
Dolar/TL, dünü 44,3320'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,3710'dan işlem görüyor.
BIST 100 ENDEKSİ GÜNÜ POZİTİF KAPATTI
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazanarak 12.963,87 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,24 azalışla 15.163,00 puandan işlem gördü.
BIST 100'DE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU
Analistler, bugün ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt içinde para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puanın direnç, 12.800 ve 12.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.