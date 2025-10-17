OSB yatırımlarında süre uzatımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yatırımlarını tamamlayamayan sanayiciler, ek süre için 31 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EK SÜRE 31 ARALIK'A KADAR

Buna göre Bakanlık uzatımı dahil tüm süreleri tükenen ve yapı ruhsatı veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almayan sanayiciler, ek süre için 31 Aralık'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Bakanlık tarafından söz konusu katılımcılara 31 Mart 2028'e kadar süre verilebilecek.

Verilen sürenin hesaplanmasında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih esas alınacak. Süresi içinde başvuru yapılmayan süresi bitmiş tüm parsel tahsisleri OSB tarafından iptal edilecek.