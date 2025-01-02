OSB'lerde istihdam 2,7 milyona ulaştı

AA

Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) sayısı 408'e ulaştı.

2024'te Organize Sanayi Bölgeleri'nde, 75 bin yeni istihdam sağlandı ve böylece toplam istihdam 2 milyon 700 bin oldu.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerin Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinde öncü rol oynadığını söyledi.

11 YENİ OSB

Kütükcü; Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şırnak, Trabzon ve Uşak'ta 11 yeni OSB kurulduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE'DE 68 BİN FABRİKADA ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Kütükcü, OSB'lerin 366'sının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, 42'sinin de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olduğuna dikkati çekerek, "Toplam 408 OSB'mizin şu anda 288'i işletme aşamasında. 120'sinde ise kamulaştırma, planlama ve altyapı süreçleri devam ediyor. Son bir yılda 1.000'e yakın yeni parsel üretime kazandırıldı. 68 bin fabrikamızın üretim yaptığı organize sanayi bölgelerimiz ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiriyor." diye konuştu.

İSTİHDAMDA CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI

OSB'lerin Türk sanayisinin lokomotifi haline geldiğini vurgulayan Kütükcü, şöyle konuştu:

Organize sanayi bölgelerimiz 81 ilimizde yatırım, istihdam ve ihracatın öncüsü haline geldi. 2024 yılında ekonomideki tüm zorluklara rağmen OSB'lerimizde 75 bin yeni istihdam sağlandı. Böylece toplam istihdam sayımız 2 milyon 700 bin kişiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Ayrıca ülkemizdeki 1.000 Büyük Sanayi Kuruluşunun 648'i organize sanayi bölgelerimizde üretim yapmaya devam ediyor.

YEŞİL OSB SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Kütükcü, bu yıl Yeşil OSB Belgesi uygulamasının hayata geçirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: