Osmaniye'de Kadirli turpunda hasat dönemi

AA

Türkiye'nin turp üretiminin büyük kısmının gerçekleştirildiği Kadirli'de coğrafi işaret tescilli turpun hasadına başlandı.

Osmaniye'de yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Kadirli turpu, hasat döneminde kilogramı 10-15 liradan satılıyor.

TURPLAR ÇAYDA YIKANIYOR

Tarım işçilerince tarlalardan toplanan turplar, Savrun Çayı'nda yıkanıp toprağından arındırılıyor.

REKOLTE YÜZDE DÜŞMÜŞTÜ

Turp rekoltesinin, verim döneminin sıcak geçmesi ve yağışların az olması nedeniyle geçen yıla oranla yüzde 34 düşüşle 105 bin ton olması bekleniyor.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Kadirli Ziraat Odası 2. Başkanı Mustafa Serin, turp yetiştiriciliğinin ilçede 5 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi.

"KADİRLİ TURPUNUN ÜLKEYE GETİRİSİ ÇOK YÜKSEK"

Mevsimin sıcak geçtiğini belirten Serin, "Kadirli turpunun ülkeye getirisi çok yüksek. Bu sene fiyatlar çok iyi ancak verimde maalesef kuraklığa bağlı düşüş var. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Ürünün fiyatının iyi olmasına seviniyoruz." dedi.

"VERİM ÜŞTÜ, FİYAT YÜKSELDİ"

Üretici Mustafa İlker Öz de rekoltenin düştüğünü ifade ederek, "Geçen yıl turpun kilogramı 5 liraydı şu an 10-15 lira arasında. Bu sene 1000 dekar alanda ekim yaptık. Verimimiz düştü ancak fiyat yüksek olunca yüzümüz güldü." diye konuştu.