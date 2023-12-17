Osmaniye'de yetişen Kadirli turpundan beklenti yüksek! İşçilerin hummalı çalışması başladı Osmaniye'de coğrafi işaret tescilli Kadirli turpunda, rekoltenin geçen sezon gibi 160 bin tona ulaşması bekleniyor. Turplar hasat edildi, şimdi yıkanma ve tasnif zamanı. Soğuk suların altında mesai koşulları işçileri zorluyor.

AA

Osmaniye'de tarım işçilerince hasat edildikten sonra satışa sunulan coğrafi işaret tescilli Kadirli turpunda, rekoltenin geçen sezon gibi 160 bin tona ulaşması hedefleniyor.

İlçedeki yaklaşık 40 bin dekar alanda üretilen kırmızı turplar, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler tarafından toplanıp Savrun Çayı'na taşınıyor.

Çamurdan arındırılması için soğuk suda yıkanan ürünler, zahmetli işlemin ardından paketlenip araçlara yükleniyor.

Kadirli turpu tescillendi

Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 70'inden fazlasının gerçekleştirildiği Osmaniye'de, yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Kadirli turpunun hasadı başladı.

40 bin dekar alanda üretiliyor

İlçedeki yaklaşık 40 bin dekar alanda üretilen kırmızı turplar, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler tarafından toplanıp Savrun Çayı'na taşınıyor.

Soğuk suda yıkanıyor

Çamurdan arındırılması için soğuk suda yıkanan ürünler, zahmetli işlemin ardından paketlenip araçlara yükleniyor.

Tarlada kilogramı 2-3 lira

Üreticisinden kilogramı 2-3 liradan alınan turplar, yurt genelindeki hallere gönderiliyor.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, geçen yıl 40 bin dekardan yaklaşık 160 bin ton ürün toplandığını söyledi.

"Ürünün kilogram fiyatı istediğimiz seviyede değil"

Ekim alanının korunması sayesinde bu sezon da aynı oranda rekolte beklediklerini dile getiren İspir, şöyle konuştu:

Bu yıl turpta verim iyi görünüyor. Dekar başına 4 ton, toplamda 160 bin ton rekolte alacağımızı düşünüyoruz. Havalar sıcak gittiği için ürünün kilogram fiyatı istediğimiz seviyede değil. İnşallah havanın soğumasıyla turp fiyatı da makul seviyeye gelir ve çiftçimizin yüzü güler.

"Turp, Kadirli için büyük istihdam kapısı"

İspir, 4 ay süren hasadın zahmetli olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Turp, Kadirli için büyük istihdam kapısı. İlçede kışın üretilen turp sayesinde çok sayıda kişi kazanç sağlıyor, evine ekmek götürüyor. Türkiye'nin turp üretiminin büyük kısmı Kadirli'de gerçekleştiriliyor.

Turpun toplanması, yıkanması ve paketlenmesi zorluyor

Üretici Mustafa İlker Öz de turpun toplanması, yıkanması ve paketlenmesi sürecinin zor olduğunu anlattı.

"Kışın soğuk geçmesi turp talebini arttırır"

Hasadın iyi başladığını ifade eden Öz, şöyle konuştu:

Kışın soğuk geçmesi turp talebini artırıyor. Bu da kazancımızı olumlu etkiliyor. İnşallah mevsim şartları normale döner biz de ürünümüzü hak ettiği fiyata satarız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)