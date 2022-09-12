Otomotiv ana sanayi üretimi ağustosta yüzde 13,3 azaldı

OSD tarafından, otomotiv ana sanayinin üretiminin ağustos ayında başlıca üreticilerde planlı bakım çalışmalarının etkisiyle ivme kaybederek geçen yıla göre yüzde 13,3 azaldığı bildirildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan verilere göre ağustos ayında toplam üretim 92 bin 625 adet olurken, otomobil üretimi yüzde 5,1 artış gösterdi.

OSD verilerine göre, ticari araç üretimi ise hafif ticari araç üretimindeki keskin daralmanın etkisiyle yüzde 36,4 azaldı.

Ford Otosan ve Tofaş'ta planlı fabrika bakımı vardı

Türkiye'nin beş büyük üreticisi arasında yer alan ve hafif ticari araç üretiminin büyük bölümünü gerçekleştiren Ford Otosan ve Tofaş planlı fabrika bakımı nedeniyle üretime ağustos ayında iki hafta süreyle ara verdi.

Toplam üretimde dört aydır devam eden toparlanma da ağustos ayındaki gerileme ile yönünü tersine çevirdi.

Yıllık üretim azaldı

Son 12 aylık döneme bakıldığında temmuzda geçen yılın yüzde 4,2 altında kalan üretim, ağustosta bir önceki 12 aylık dönemin yüzde 7,6 altında kalarak 1,29 milyon adet oldu.

Otomotiv ana sanayi ihracatı ağustos ayında adet bazında yüzde 21,9 azalarak 64,515 adete indi. Buna paralel olarak üç aydır toparlanma kaydeden ve temmuz ayında 12 aylık bazda artıya geçen tekrar eksiye geçti. 12 aylık ihracat ağustosta yüzde 5,7 azalarak 932 bin 765 adet oldu.

Otomotiv ihracatı koronavirüs salgını ve AB pazarının daralmasından olumsuz etkilendi

Reuters'in aktarımına göre, ekonominin başlıca ihracat geliri kaynaklarından otomotiv ana sanayinin 12 aylık ihracatı 2017 ve 2018 yıllarında 1,3 milyon adeti aşarak rekor kırmıştı. Geçtiğimiz yıllardaki koronavirüs salgını ve Avrupa Birliği (AB) pazarındaki daralmanın etkisiyle şu anki 12 aylık ihracat seviyesi tarihi zirvenin yaklaşık yüzde 30 altında yer alıyor.