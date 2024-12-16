Otomotiv ana sanayi üretimi kasımda 117 bin 377 adet oldu

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Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) verilerine göre otomotiv ana sanayi üretimi kasımda yüzde 15,4 düşüşle 117 bin 377 adet oldu.

Otomotiv ana sanayinin üretiminin gerilemesi otomobil üretimindeki azalmasının etkisiyle yaşandı.

Aynı zamanda 11 aylık otomobil üretimi yüzde 8,1 düşüşle 1,24 milyon adet oldu.

AĞIR SANAYİ DAHİL TOPLAM PAZAR YÜZDE 3,5 ARTTI

Yine OSD verilerine göre ağır sanayi dahil toplam pazar kasım ayında yüzde 3,5 artışla 94 bin 595 oldu.

Ağır sanayi ocak-kasım arasında yüzde 0,9 düşüşle 1,11 milyon adet olarak gerçekleşti.