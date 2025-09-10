OVP'de yeni çalışma modeli sinyali: 4 gün mesai

Orta Vadeli Program (OVP) döneminde, yeni nesil çalışma modelleri, dönüşen iş gücü piyasası ve sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak, güvenceli esnekliği artıran ve fırsat eşitliğine odaklanan bütüncül politikalar uygulanması hedefleniyor.

2026-2028 dönemini kapsayan OVP'den derlediği bilgiye göre, gelecek süreçte odaklanılacak konulardan biri de hızlı gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan yeni iş ve çalışma modelleri olacak.

YENİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ DÜZENLENECEK

Sektörel dönüşümlerle değişen ihtiyaçlara uyum sağlamak, kadın-erkek fırsat eşitliğini güçlendirmek ve iş-yaşam dengesini korumak amacıyla yeni nesil çalışma biçimlerine yönelik düzenlemeler devreye alınacak.

ÇALIŞMADA ESNEKLİK GELİŞTİRİLECEK

Böylece güvenceli esnekliğin geliştirilmesi, iş gücünün yeşil ve dijital dönüşümün gerekliliklerine uyumunun artırılması ve sürdürülebilir istihdam yapısı hedefleniyor.

PASİF İŞ GÜCÜ PROGRAMINDAN YARARLAMA KOŞULLARI KOLAYLAŞILACAK

İş gücü piyasasında güvenceli esnekliği ve erişimi artırmak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif iş gücü programlarından yararlanma koşulları kolaylaştırılacak.

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI

Yeşil ve dijital dönüşümün yansımaları analiz edilerek, uyum ve adil geçiş sürecine yönelik programlar hazırlanacak.

İKİZ DÖNÜŞÜM

İkiz dönüşüm kapsamında iş gücü becerilerinin geliştirilmesi desteklenerek, bu konularda kamu-özel sektör işbirliğine gidilecek.

KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMINDA YENİ STRATEJİLER

Kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdama dahil olmalarını sağlamak amacıyla aktif iş gücü politikalarının kapsamı genişletilecek ve etkinliği artırılacak.

Kadınların, dönüşen iş gücü piyasasının gerektirdiği yeni beceri ve yetkinliklerle donatılmasını teminen mesleki eğitim ve destek programları hayata geçirilecek.

Ekonomik ve erişilebilir çocuk bakım hizmetleri artırılacak, bu hizmetlerin kapsamı yaşlı ve engelli bakım hizmetleri gibi diğer alanları da içerecek şekilde genişletilecek.

İşgücü Uyum Programı, hem eğitimde hem istihdamda olmayan gençlerin mesleki eğitim, yetkinlik ve becerilerini dikkate alacak ve daha fazla faydalanmalarını sağlayacak şekilde uygulanacak.

MESLEKİ EĞİTİMDE DÜZENLEMELER

Beşeri sermaye, hayat boyu öğrenme çerçevesinde geliştirilecek ve iş gücünün beceri uyumu iyileştirilecek. Mesleki ve teknik eğitim, teknolojik gelişmeler ve stratejik öncelikler doğrultusunda yenilenecek, temininde güçlük çekilen meslek ve yetkinliklerin arzı artırılacak ve nitelikli ara eleman açığı giderilecek.

Dijital dönüşüm ile hayat boyu öğrenmeye erişim kolaylaştırılacak, mikro yeterliliklerin tanınması ve belgelendirilmesi sağlanacak.

LİSANÜSTÜ EĞİTİM DESTEKLENECEK

Bu kapsamda, savunma sanayisi, yapay zeka, siber güvenlik, enerji ve madencilik ile uzay teknolojileri gibi nitelikli insan kaynağı ihtiyacı olan stratejik alanlarda iş gücü yetiştirmeye yönelik yurt dışı lisansüstü eğitim desteklenecek, kamu-üniversite özel sektör işbirliğiyle sürekli eğitim ve gelişim programları yaygınlaştırılacak.

Dijital ve yeşil becerilere yönelik yeterlilikler geliştirilecek.

Yurt dışında üst seviye bilimsel ve teknolojik çalışmalar yürüten nitelikli araştırmacılar desteklenecek, yetkin araştırmacılara yönelik ülkedeki tam veya kısmi zamanlı çalışma imkanları ve ortamı çeşitlendirilecek.

MEZUN TAKİP SİSTEMİ

Mesleki ve teknik eğitim müfredatı özel sektörle işbirliği içinde güncellenecek. Eğitim içeriği sektör ihtiyaçları, başta yapay zeka olmak üzere teknolojik gelişmeler ve stratejik öncelikler doğrultusunda yenilenecek. Mesleki ve teknik ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarına yönelik Mezun Takip Sistemi oluşturulacak.

Mikro yeterliliklere ilişkin ulusal politika çerçevesi hazırlanacak, Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı'nın ulusal ve uluslararası sistemlerle uyumu güçlendirilecek.

MADDE MADDE YENİ NESİL ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE SEKTÖREL DÖNÜŞÜMLERE UYUMUN SAĞLANMASI

1- İş gücü piyasasının sektörel dönüşümlerle değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak, kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirmek ve iş yaşam dengesini korumak amacıyla yeni nesil çalışma biçimlerine yönelik düzenlemeler hayata geçirilerek, güvenceli esneklik geliştirilecek, işgücünün yeşil ve dijital dönüşümün gerekliliklerine uyumu artırılarak sürdürülebilir istihdam yapısı desteklenecektir.

2- Yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda işgücü piyasasının ihtiyaçları ve iş yaşam dengesi gözetilerek sosyal taraflarla diyalog halinde mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilecek ve güvenceli esneklik sağlanacaktır.

3- İş gücü piyasasında güvenceli esnekliği ve erişimi artırmak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif işgücü programlarının yararlanma koşullarının kolaylaştırılması sağlanacaktır.

4- Yeşil ve dijital dönüşümün işgücü piyasalarına yansımaları analiz edilerek, uyum ve adil geçiş sürecine yönelik programlar hazırlanacaktır.

5- İkiz dönüşüm kapsamında işgücünün becerilerinin geliştirilmesi desteklenecek, iş gücünün ihtiyaç becerilerle donatılması kamu özel sektör işbirliğiyle sağlanacaktır.

6 -Sektörel dönüşümler ve yeni nesil çalışma modelleri dikkate alınarak istihdama yönelik bütüncül bir çerçevede gözden geçirilip etkinleştirilecektir.

HAFTADA 4 GÜNLÜK ÇALIŞMANIN SİNYALİ Mİ?

Ekonomistlere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı Orta Vadeli Program ile haftada dört gün çalışmanın sinyali verildi.

Programda “İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır.” denildi.

DÜNYADA KISA ÇALIŞMA

Bu uygulama pilot olarak Polonya'da, 1 Temmuz 2025 itibarıyla ilk kez kısaltılmış bir çalışma haftasında başlatıldı.

Almanya, İngiltere, İzlanda, Belçika, İspanya ve Japonya gibi ülkelerde daha kısa çalışma haftasına dair çeşitli modeller deneniyor.

Yunanistan da esnek çalışmayı dillendiren ülkeler arasında yer aldı.