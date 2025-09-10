OVP Programı Türkiye'nin afet direncini artıracak

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) döneminde, kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin çevredeki 11 ilde neden olduğu tahribatın giderilmesine yönelik çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

AFETLERE DİRENÇLİ YAPI

2026-2028 dönemini kapsayan yeni OVP'den yapılan derlemeye göre, söz konusu süreçte afetlere dirençli yapılara yönelik yeni çalışmalar yürütülecek.

Program kapsamında, afetlere hazırlıklı olunması amacıyla afet riski altındaki alanlar risk ve tehlike durumlarına göre önceliklendirilecek.

PROGRAM ZAMANINDA DEPREM TAHRİBATI TAMAMEN GİDERİLECEK

Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu tahribatın giderilmesine yönelik çalışmalar, program döneminde tamamlanacak.

İSTANBUL'A DA KAYNAK AYRILACAK

Başta İstanbul olmak üzere, şehirlerin afetlere karşı dayanıklılığının artırılması amacıyla gerekli kaynakların ayrılmasına devam edilecek.

Tüm afet tehlikelerini kapsayacak afet sigortasına yönelik süreçler, tamamlanacak. Afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasında kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için hak sahipliği, geri ödeme ve finansman yöntemleri ile ilgili mevzuat değişikliği de yapılacak.

YENİ ENDÜSTRİYEL GELİŞİM ALANLARI VE LOJİSTİK HATLARI OLUŞTURULACAK

Marmara Bölgesi başta olmak üzere, afet riski yüksek bölgelerdeki yoğunluğun azaltılması amacıyla bölge dışında yeni endüstriyel gelişim alanları ve lojistik hatları oluşturulacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI HIZLANACAK

İstanbul'dan başlayarak ülke genelinde, afetlere dayanıksız yapı stokunun yeniden inşa edilmesinde sürat kazanmak için hak sahibi beklentileri ve dönüşüm alanları dinamikleri gözetilerek düzenlemeler güçlendirilecek, kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılacak.

Bu doğrultuda, yeşil dönüşüme katkı sağlayacak enerji verimli, sıfır atıkla uyumlu, yatay mimariyi esas alan afetlere karşı dirençli yerleşim yerleri inşa edilecek.

KESİNTİSİZ GÜVENLİ HABERLEŞME SİSTEMİ ALTYAPISININ KURULUMU TAMAMLANACAK

Söz konusu dönemde, bulaşıcı hastalıklara, sağlık şoklarına, afetlere müdahale kapasitesi güçlendirilecek.

Afet ve acil durumlara müdahaleye yönelik teknik ve beşeri kapasite geliştirilecek, kesintisiz güvenli haberleşme sistemi altyapısının kurulumu tamamlanacak.

Afetlerin etkilerini en aza indirmek amacıyla afet risklerinin boyutları çok disiplinli veri analizleriyle ortaya koyulacak, afet tehlikeleri ileri teknolojilerle izlenecek ve müdahale süreçleri etkin şekilde yönetilecek.

Turizm tesislerinin yangın ve doğal afet risklerine dayanıklılığı artırılacak, ziyaretçi güvenliğini sağlamaya yönelik kurumsal ve teknik kapasite sağlamlaştırılacak.

SOSYAL KONUT ÜRETİMİ

Sosyal konut üretiminde afet riski yüksek olan bölgelere öncelik verilecek, kapsayıcı, sağlıklı, güvenli ve dirençli yaşam alanları altyapı ve üstyapı tesisleriyle bir bütün olarak planlanarak inşa edilecek.