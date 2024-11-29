OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi'nden 500 milyon dolarlık yatırım fonu

AA

OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, kurum, Umman Sultanlığı'nın yatırım kolu olan Umman Yatırım Otoritesi (OIA) ile 500 milyon dolarlık yatırım fonu kurdu.

Her iki kurum da fona 250 milyon dolar katkı sağlayacak.

Ağırlıklı olarak ulusal varlık fonları ile işbirliği yapan Umman Yatırım Otoritesi, daha önce de dünyada farklı varlık fonlarıyla benzer ortak girişimler kurmuştu.

İspanya, Brunei, Vietnam, Özbekistan, Suudi Arabistan, Katar, Hindistan ve Pakistan ile ortak girişim fonları bulunan Umman Yatırım Otoritesi'nin Türkiye'deki iş ortağı ise OYAK oldu.

OYAK ile Umman Yatırım Otoritesi, kurdukları fonla sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı bölgelerinde de yatırım yapmayı hedefliyor.

"ÜLKEMİZİN İHRACAT ORANINI YÜKSELTMEK ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA"

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, açıklamada OYAK'ın alanında örnek, bir tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Kurumsal mirasımızı korumak, finansal başarımızı daha da güçlendirmek ve üyelerimize sürdürülebilir nema sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Büyüme fırsatlarını değerlendirerek ve yeni pazarlarda genişleyerek yurt dışı gelirlerimizi artırmak ve ülkemizin ihracat oranını yükseltmek önceliklerimiz arasında yer alıyor.

"500 MİLYON DOLARLIK FON KURUMUMUZA DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ"

OYAK'ın halen farklı sektörlerde Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinde, altı kıtada, 25 ülkede, tüm zaman dilimlerinde 24 saat kesintisiz faaliyet gösterdiğini vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

Türkiye ekonomisine ve geleceğine duyduğumuz güvenle ülkemizin küresel arenadaki varlığını güçlendirmek için çalışıyoruz. Faaliyetlerimiz ve başarılı performansımız global ölçekte de karşılık buluyor. Umman Yatırım Otoritesi ile ortaklaşa kurduğumuz 500 milyon dolarlık fon, ülkemize ve kurumumuza duyulan güvenin göstergesidir. Umman Yatırım Otoritesi ile kurduğumuz fon aracılığı ile sadece ülkemizde değil farklı coğrafyalarda stratejik alanlara yatırımlar yapacağız.

"BU ORTAKLIK, KÜRESEL VİZYONUMUZA GÜÇLENDİRECEK"

Bu ortaklık, küresel vizyonumuza güç katacak. Umman Yatırım Otoritesi’nin ülkemizin köklü kuruluşlarından OYAK’ı tercih etmesi önemli bir mesaj. Sürdürülebilir finansal ve operasyonel performansımızla tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya, ülkemizin küresel ölçekte varlığını desteklemek için sorumluluk almaya devam edeceğiz.

BÜYÜME VE GENİŞLEME PLANI

Umman Yatırım Otoritesi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al-Murshidi de yeni stratejik ortaklığın Umman Yatırım Otoritesinin uluslararası yatırım ağı için uyguladığı büyüme ve genişleme planıyla aynı çizgide olduğunu kaydetti.

Al-Murshidi, "Bu anlaşma ulusal ekonomimiz için stratejik değeri olan, yüksek getirili ve köklü yatırım ortaklıkları oluşturma çabalarımızın bir parçasıdır. Umman Yatırım Otoritesinin bugüne kadar dokuz kardeş ülkeyle stratejik ortaklıklar kurmasını sağlayan küresel duruşu ve zengin deneyimiyle gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi ortaklığında kurulan fonun her iki ülke için de önemli olduğu belirtiliyor.

FONUN İLK YATIRIMI İSKENDERUN'A OLACAK

Alınan bilgiye göre, Umman Yatırım Otoritesi-OYAK fonunun ilk yatırımının "Güney Konteyner Port" olması, İskenderun'da inşa edilecek yeni limanla tüm bölgenin ihtiyacının karşılanması öngörülüyor.

"Güney Konteyner Port"un aynı zamanda OYAK'ın iş ortağı Umman Yatırım Otoritesi​​​​​​​'nin tüm dünyadaki yatırımlarına açılan bir kapı olması hedefleniyor.

Öte yandan Devlet Genel Rezerv Fonu ile Umman Yatırım Fonu'nun birleşmesiyle 2020'de kurulan Umman Yatırım Otoritesi, mali ve operasyonel bağımsızlığa sahip özerk bir tüzel kişilik olarak faaliyetlerini yürütüyor.

Doğrudan Umman Bakanlar Kuruluna bağlı olan Umman Yatırım Otoritesinin temel misyonu, Umman Sultanlığı'nın fon ve varlıklarını yönetmek ve getirilerini optimize etmek olarak belirlendi.

51 MİLYAR DOLARLIK PORTFÖYE SAHİP

Umman Yatırım Otoritesinin 2023 yılı itibarıyla 51 milyar dolarlık varlığı bulunuyor. Dünyanın farklı bölgelerinde sanayi, havacılık, enerji, madencilik, lojistik, turizm, finansal hizmetler, bilgi ve teknoloji, gıda ve balıkçılık alanlarında yatırımları olan Umman Yatırım Otoritesi, 50'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.