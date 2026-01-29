Oyun bağımlılığı yetişkinler arasında alarm veriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Oyun oynama bozukluğu, uzun süredir çocuklar ve ergenlerle ilişkilendirilse de son bulgular, yetişkinlerin de bu riskle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Yeşilay’ın uluslararası hakemli dergisi Addicta’da yayımlanan ve Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine (YEDAM) başvuran yetişkinleri kapsayan kapsamlı araştırma, oyun oynama bozukluğu nedeniyle destek arayan bireylerin sosyodemografik, klinik ve psikolojik özelliklerini mercek altına aldı.

BAŞVURULARIN YÜZDE 91’İ ERKEKLERDEN

2020-2024 yılları arasında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 105 YEDAM merkezine başvuran 18 yaş ve üzeri yetişkinlerin dahil edildiği çalışmada, değerlendirme formlarını eksiksiz dolduran 250 kişinin verileri analiz edildi.

Klinik psikologlar tarafından yüz yüze yapılan değerlendirmelerde, başvuruların büyük bölümünü genç yetişkin erkeklerin oluşturduğu belirlendi. Erkeklerin oranı yüzde 91 olarak kaydedilirken, son yıllarda kadın başvurularında da artış olduğu vurgulandı.

Araştırma sonuçları, oyun oynamanın yaşamın merkezine yerleştiği bireylerde depresyon, anksiyete ve riskli davranışların daha sık görüldüğünü ortaya koydu.

KATILIMCILARIN ÇOĞU GÜNDE 6 SAATTEN FAZLA OYUN OYNUYOR

Bulgulara göre katılımcıların önemli bir kısmı, günde 6 saatten fazla oyun oynadığını ve bunun günlük yaşamlarını ciddi biçimde olumsuz etkilediğini belirtti.

İnterneti ağırlıklı olarak oyun amacıyla kullanan bireylerde oyun oynama bozukluğu riskinin daha yüksek olduğu saptandı. En çok bağımlılık oluşturan oyun türü yüzde 46 ile strateji oyunları olurken, savaş oyunları yüzde 43 ile ikinci sırada yer aldı.

YEDAM DESTEĞİ OYUN SÜRESİNİ BELİRGİN ŞEKİLDE AZALTTI

Üç aylık gözlem sonuçları, YEDAM tarafından sunulan psikososyal desteğin etkisini net biçimde ortaya koydu. Başvuru sırasında “günde 6 saatten fazla oyun oynuyorum” diyenlerin oranı yüzde 76 iken, üç ay sonunda bu oran yüzde 13’e geriledi.

“YETİŞKİNLERDE CİDDİ İŞLEV KAYIPLARINA YOL AÇABİLİYOR”

Araştırmayı değerlendiren Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Coşkunol, elde edilen bulguların önemine dikkat çekerek, “Bu araştırma, oyun oynama bozukluğunun yetişkinlerde de ciddi işlev kayıplarına yol açabildiğini açıkça gösteriyor. YEDAM’da sunduğumuz bilimsel ve ücretsiz psikososyal desteklerin, bireylerin yaşamlarını yeniden dengelemelerinde etkili olduğunu görmek son derece kıymetli.” ifadelerini kullandı.