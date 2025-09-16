Özel bütçeli idarelerin ödenek tavanları açıklandı

Orta Vadeli Program (OVP) ile özel bütçeli idarelerin 2026 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da belirlendi.

Buna göre; Karayolları Genel Müdürlüğüne 389 milyar 228 milyon 530 bin lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 233 milyar 37 milyon lira, Kentsel Dönüşüm Başkanlığına 111 milyar 125 milyon 662 bin lira, Orman Genel Müdürlüğüne 59 milyar 230 milyon 736 bin lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 58 milyar 465 milyon 987 bin lira, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumuna 25 milyar 19 milyon 451 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.

KAMU İŞLETMELERİNİN VE YÖNETİM KURULLARININ HESAP VEREBİLİRLİĞİ ARTIRILACAK

Yeni Orta Vadeli Program döneminde, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ile yönetim kurumlarının performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılarak hesap verebilirliğinin artırılması hedefleniyor.

KİT'LERİN FAALİYETLERİ

KİT'lerin faaliyetleri makroekonomik, sektörel, sosyal politikalarla uyum içinde ve kamu maliyesinde sürdürülebilirliği destekleyen anlayışla etkin ve verimli şekilde sürdürülecek.

KİT yönetişim reformuna yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. KİT'lerde performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılarak kamu işletmelerinin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılacak.