Özelleştirme İdaresi, Ankara'daki taşınmaz satışını onayladı

AA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) Ankara'daki bazı taşınmazların satışına ilişkin kararlarına onay verildiği açıklandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaza ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÜZ ÖLÇÜMÜ TOPLAM 103 BİN 867,79 METREKARE

Buna göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi, Karakusunlar Mahallesi'ndeki toplam 103 bin 867,79 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların (bir bütün halinde) ihalede 6 milyar 285 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Çatkaya Gayrimenkul Danışmanlık Müh. Tarım Jeotermal Tur. San. Tic. Ltd. Şti. ve Ortakları Ortak Girişim Grubu'na satışı uygun bulundu.