Pahalı ithal edilen elektrotların yerlisi çok daha ucuza üretildi

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Elektrolizörlere, yakıt pilleri ve metal hava ile metal iyon bataryalara adapte edilebilir özgün geometriye sahip düşük maliyetli yenilikçi elektrotlar geliştirildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hidrojen Enerjisi Araştırma Grubu'nca üretilen bu elektrotların ithallerine oranla çok daha uygun koşullarda elde edilmesi önem taşıyor.

ERÜ Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Hidrojen Enerjisi Araştırma Grubu Lideri Doç. Dr. Mehmet Fatih Kaya, TÜBİTAK 1001 projelerinin çıktıları ve üniversitenin desteği sonucu "Milli Elektrotlar" projesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

MALİYET DÜŞÜRÜLDÜ

Geliştirdikleri elektrotların hem özgün geometriye sahip olduklarını hem de elektrolizör, yakıt pilleri ve bataryalar gibi birçok uygulamaya adapte edilebildiklerini belirten Kaya, şu bilgileri verdi:

Bunlar kendi bilgisayar kodlarımızla tasarımlarını oluşturduğumuz sonra üç boyutlu yazıcılarla metaller ve iletken polimerler kullanarak grafen ve bakır katkılı olarak ürettiğimiz elektrotlar. Bu anlamda milli elektrotlar diyebiliriz. Yurt dışından aldığımız ve yaklaşık 150 dolara mal edilen elektrotları ülkemizde çok daha ekonomik olarak 35 dolar maliyetle geliştirmiş durumdayız.

HİDROJEN ENERJİ SİSTEMLERİNE ENTEGRE EDİLEBİLİYOR

Milli elektrotların birçok uygulama alanı olan hidrojen enerji sistemlerine entegre edilebildiğini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

Hidrojen enerjisi, sanayide çelik ergitmede, kaynak sektöründe, margarin ve gıda sektöründe yaygın olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra enerji dönüşüm uygulamalarında da çok fazla tercih ediliyor. Bu elektrotlar yerlileştirme sürecimizin önemli bir adımını oluşturuyor. Burada bir araştırma grubumuz var, Hidrojen Enerjisi Araştırma Grubu. Erciyes Üniversitesi ve TÜBİTAK'ın da desteğiyle faaliyetlerimizi yaklaşık 5 yıldır sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda yurt dışı muadillerine göre özgün noktalara değinmeye çalışıyoruz. Hem performans olarak hem de özellikle yüzeylere yaptığımız kaplama çalışmalarıyla yüzey alanı büyütülerek daha yüksek reaksiyon elde edebildiğimiz elektrotlar elde etmekteyiz.

PROJEYE "MİLLİ YENİLİK ÖDÜLÜ"

Kaya, çalışmalarının YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında "Milli Yenilik Ödülü"ne layık görüldüğünü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödülün takdim edildiğini, ekip olarak bundan gurur duyduklarını ifade etti.