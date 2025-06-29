Petrol fiyatları 5 ayın zirvesinden geri döndü

Birçok ürünün hammaddesini oluşturan petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarında rahatlama sağladı.

ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından 77,81 dolara kadar yükselerek yaklaşık beş ayın zirvesini test eden Brent petrolün varil fiyatı, İran ile İsrail arasında yapılan ateşkesle birlikte azalan arz endişeleri sonucu 66,33 dolar ile haftayı tamamladı.

ABD'DE HAM PETROL STOKLARI DÜŞTÜ

Öte yandan, ABD'de ham petrol stoklarında beklentilerin üzerinde yaşanan düşüş, ülkede güçlü talebe işaret etse de bu durum piyasalardaki değer kaybını sınırlamakta yetersiz kaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5 milyon 800 bin varil azalarak 415 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini bildirdi.

STOKLAR 5 HAFTADIR DÜŞÜYOR

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi. Böylece ABD’de ham petrol stokları art arda beşinci haftada da düşüş gösterdi.

VARİL FİYATI YÜZDE 12,6 AZALDI

Bu gelişmelerle bu hafta, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 12,6 azalırken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 2,7 değer kaybetti.