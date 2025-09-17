'Piliç eti 120 lira oldu' iddiasına yalanlama

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği, bazı haberlerde yer alan “bütün piliç fiyatının 120 liraya ulaştığı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Derneğe göre, süpermarketlerde 1 kilogram bütün piliç etinin fiyatı 79-85 lira arasında değişiyor.

TÜRKİYE'DE PİLİÇ FİYATLARI, ULUSLARARASI DÜZEYDE REKABETÇİ

Açıklamada, Türkiye’de bütün piliç fiyatının güncel kurla kilogram başına 2 dolara denk geldiği belirtilirken bu fiyatın, ABD’de 3 doların üzerinde, Almanya’da ise 5,56 euroya karşılık geldiği ifade edildi.

"PİLİÇ TÜKETİMİ VE TÜKETİCİ GÜVENİ ARTIYOR"

TÜİK ve ihracatçı birliklerinin verilerine göre, Türkiye’de kişi başı piliç eti tüketimi 2023’te 22,7 kilogram, 2024’te 26 kilogram, 2025’in ilk 6 ayında ise 27,5 kilogram oldu. Açıklamada, verilerin, tüketicilerin piliç etine ilgisinin ve güveninin her geçen yıl arttığını gösterdiği vurgulandı.

TAVUK BONFİLE FİYATLARI VE ENFLASYON ORANLARI

Bazı haberlerde tavuk bonfile fiyatının arttığı iddia edilse de indirim marketleri ve süpermarketlerde 215 lira seviyesinde satıldığı belirtiliyor. TÜİK verilerine göre, Ocak 2024-Ağustos 2025 döneminde gıda enflasyonu yüzde 59,83 olurken, piliç etindeki artış yalnızca yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti.

"SEKTÖR, YATIRIMLARLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Dernek açıklamasında, piliç eti sektörünün son 25 yılda yapılan yatırımlarla ülkenin kendi kendine yetmesini, ihracat yapmasını ve dışa bağımlılığı azaltmasını sağladığı ifade edildi. Sektörün istihdam yarattığı, köyden kente göçü engellediği ve bölgesel kalkınmayı desteklediği belirtilerek, yatırımlarla büyümenin sürdüğü vurgulandı.