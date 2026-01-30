Piyasa uzmanı açıkladı: Altın fiyatlarındaki sıçrayış devam eder mi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altının son 25 yıllık fiyat hareketleri incelendiğinde, büyük sıçramaların ağırlıklı olarak ocak ve ağustos aylarında gerçekleştiği görülüyor.

Ensonhaber'e değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay’a göre, bu nedenle son yükseliş sürpriz olarak değerlendirilmese de yaşanan fiyat hareketleri, klasik tahminlerin çok ötesine geçmiş durumda.

"BİR YILLIK MESAFE BİR AYDA ALINDI"

Altın ve gümüşün normalde bir yılda katetmesi beklenen mesafeyi bir ayda alması, piyasaların artık “bilinmeyen sulara” girdiğine işaret ediyor.

YÜKSEK ENFLASYONUN ADIMLARI

Atalay, bugün altındaki yükselişin temel nedenini, dünyada yaklaşan yüksek enflasyonun şimdiden fiyatlanması ve tarihsel veriler, altının mevcut enflasyondan çok, gelecekte oluşması beklenen enflasyona tepki verdiğini ortaya koyduğunu savunuyor.

ALTIN ENFLASYONU ÖNCEDEN FİYATLIYOR

Atalay’a göre altının en güçlü olduğu dönemler, enflasyonun henüz hissedilmediği ancak beklentilerin yükseldiği zamanlar oluyor. Çünkü yatırımcılar, para birimlerinin satın alma gücünün zayıflayacağını öngördüklerinde ilk olarak altına yöneliyor.

Bu süreçte altın, yüksek enflasyon yaşanırken değil, enflasyon gelmeden önce en etkili korumayı sağlıyor.

DÖNGÜ HEP AYNI İŞLİYOR

Geçmişte defalarca gözlemlenen ekonomik döngü, bugün de benzer şekilde ilerliyor:

-Hükümetler ekonomiyi canlandırmak için para musluklarını açıyor

-Piyasalarda likidite artıyor

-Bireyler paranın değerini korumak için altına ve diğer varlıklara yöneliyor

-Varlık fiyatları yükseliyor

-Ardından enflasyon patlıyor

-Merkez bankaları faiz artırımlarına başlıyor

Bu noktada döngü tersine dönüyor.

YÜKSEK ENFLASYONDA ALTIN NEDEN ZAYIFLIYOR?

Altın, faiz getirisi olmayan bir varlık. Enflasyon yükselip merkez bankaları faiz artırdığında, yatırımcı açısından risksiz faiz getirisi yeniden cazip hale geliyor.

"ALTINA PARK EDEN FAİZE YÖNELECEK"

Bu da altına park eden paranın faize yönelmesine neden oluyor.

Bu nedenle altın, yüksek enflasyon dönemlerinde değil, enflasyon öncesi dönemde güçlü performans sergiliyor.

"PANDEMİ SONRASI DENGE DEĞİŞTİ"

Candaş Atalay, dünyada altın gündemini şu ifadelerle değerlendirdi:

Pandemi sürecinde ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) bilançolarının 10 trilyon dolar ve euroyu aşmasıyla piyasaya büyük miktarda likidite girdi. Ancak bu para ağırlıklı olarak kripto paralar ve hisse senetlerine yöneldi. Bu durum, varlık fiyatlarında kontrollü bir artış sağladı.

Bugün durum farklı çünkü yatırımcılar hisse senedi endekslerinin aşırı yükselmiş olması ve yapay zeka balonu korkusu ile kripto paraların ise ABD'nin borcunu finanse etmek için bu piyasayı kullanmaya başlamasıyla artık burayı da merkeziyetsiz olmaması ve güven kaybı sebebiyle altına yöneliyorlar.

"ALTINDAKİ BİRİKİM YATIRIM DEĞİL, GÜVENCE"

Candaş Atalay’a göre altın, diğer varlıklardan bu noktada ayrışıyor. Kripto paralar ve borsadaki tasarruflar ağırlıklı olarak yatırım amacı taşırken, altındaki birikimler tamamen değer koruma motivasyonu ile tutuluyor.

"ALTININ ENFLASYONU BAŞKA HİÇBİR ŞEYE BENZEMEZ"

Atalay'ın bu konudaki görüşleri şöyle:

Altının enflasyonu başka hiçbir şeye benzemez. Çünkü kripto para ve borsalarda bulunan tasarruflar yatırım amaçlıdır ve döngü içerisinde farklı alternatiflerle hareket eder. Fakat altında park eden birikimler tamamen paranın değerini koruma ve önümüzdeki dönemde satın alınması planlanan, konut, araç, dayanaklı tüketim malı vb. gibi motivasyonla bekler. Ana amaç hiçbir zaman yatırım değil değer korumdadır.

"ALTIN, KARŞI TARAF RİSKİ OLMAYAN TEK GERÇEK VARLIK"

Dünyada doların oynaklığının artması, yaptırım aracı olarak kullanılması ve ülkelerin rezerv çeşitlendirme çabaları hız kazanmış durumda. Bu süreçte, yüksek likiditeye sahip ve karşı taraf riski taşımayan tek varlık olarak altın öne çıkıyor.

Atalay’a göre, küresel sistemde güvenin zayıfladığı bu dönemde altın, yeniden finansal sistemin temel dayanaklarından biri haline gelmiş durumda.