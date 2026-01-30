Gram altın ve gümüşte, düşüş derinleşti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dün 8 bin liranın üzerinde seyreden gram altın, kâr satışları nedeniyle bu sabah başladığı dünün seyrinde hala yönünü bulamadı.

Değerli metalin ons fiyatı, ABD ve İran arasındaki gerilime ilişkin endişelerin artmasının ardından bugün yatırımcılardan gelen kâr satışlarıyla yüzde 7'den fazla değer kaybederek 5 bin doların altında indi.

Yeni yılın ilk gününe 4 bin 321 dolardan başlayan altının onsu, dün 5 bin 600 doların üzerine çıkarak rekor yenilemişti. Bugün ise önce 5 bin doların altına inen altın şu anda 5 bin 24 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: Güne 7 bin 304 liradan başlayan gram altın 7 bin 26 lirada kadar düştü.

Çeyrek altın: Güne 12 bin 387 liradan başlayan çeyrek altın 11 bin 931 liraya geriledi.

Cumhuriyet altını: Güne 50 bin 519 liradan başlayan Cumhuriyet altını 48 bin 559 liraya geriledi.

Tam altın: Güne 49 bin 616 liradan başlayan tam altın 47 bin 721 liraya düştü.

Yarım altın: Güne 24 bin 796 liradan başlayan yarım altın 23 bin 896 liradan satılıyor.

GÜMÜŞ

Spot piyasada ons başına yüzde 17'den fazla değer kaybederek 100 doların altına indi.

Yıl başından bu yana yüzde 40’ın üzerinde artışla, yüzde 20 artış gösteren altını geride bıraktı.

Gümüş ons 115 dolardan 95 dolara geriledi.

Gümüş gram 162,69 liradan bugün 137,72 dolara indi.

FED'İN YENİ BAŞKANI AÇIKLANMADAN ÖNCE ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi mayıs ayında tamamlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Jerome Powell’ın para politikalarından şikayetçi.

Donald Trump, perşembe günü Kennedy Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamalarda, görev süresi bittiğinde Powell’ın yerine geçecek ismi bugün açıklayacağını belirtti.

"FED'İN KAYBETTİĞİ GÜVENİLİRLİĞİ YENİDEN KAZANMAK İÇİN 'REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE' İHTİYACI VAR"

Başkan Trump'ın, Fed'in kaybettiği güvenilirliği yeniden kazanmak için "rejim değişikliğine" ihtiyacı olduğunu söyleyen ve Fed'i eleştiren eski Fed Başkanı Kevin Warsh ile bir önceki gün Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından, cuma günü ABD Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek ismi açıklaması bekleniyor.