Mehmet Şimşek: İhracat ve turizm, sürdürülebilir cari dengeyi destekledi

- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracat ve turizm gelirlerinin 2025 yılında cari dengeyi olumlu etkilediğini ifade etti.
- İhracat yüzde 4,4 artışla 273,4 milyar dolara ulaşırken, turizm gelirleri yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar dolara yükseldi.
- Şimşek, yapısal iyileşmelerin sürmesi için kararlı politikaların devam edeceğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılına ilişkin dış ticaret ve turizm verilerini değerlendirdi.
İhracat ve turizm gelirlerindeki artışın cari dengeyi desteklediğini vurgulayan Şimşek, küresel belirsizliklere rağmen Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin aşıldığını ifade etti.
İHRACAT 273,4 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ
Bakan Şimşek’in açıklamasına göre, 2025 yılında ihracat yüzde 4,4 artışla 273,4 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat, altın fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle artış gösterdi. Buna rağmen dış ticaret açığı, OVP’de öngörülen seviyenin altında gerçekleşti.
TURİZM GELİRLERİ OVP HEDEFİNİ AŞTI
Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 63,9 milyon ziyaretçiyi ağırladığını hatırlatan Şimşek, 2025’te turizm gelirlerinin yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Bu rakamla birlikte turizm gelirlerinin OVP hedefinin üzerine çıktığını belirtti.
KİŞİ BAŞI HARCAMA 1.000 DOLARIN ÜZERİNDE
Turizmi dört mevsime ve farklı alanlara yaymaya yönelik politikaların etkisine dikkat çeken Şimşek, bu sayede kişi başına ortalama harcamanın 1.000 doların üzerine çıktığını vurguladı.
HİZMET TİCARETİNDEN DIŞ DENGEYE DESTEK
Şimşek, hizmet ticaretinde Türkiye’nin güçlü konumunun, küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin dış denge üzerindeki olumsuz etkilerini sınırladığını ifade etti.
YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM ÖNCELİK OLACAK
Cari dengede sağlanan yapısal iyileşmenin sürdürülmesi için politikaların kararlılıkla devam edeceğini belirten Şimşek, aktif sanayi politikalarıyla yüksek katma değerli üretimin destekleneceğini, yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesini artıran yatırımların ise önceliklendirileceğini kaydetti.