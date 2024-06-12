Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı: Faizin sabit bırakılması bekleniyor Fed, yılda 8 toplantı gerçekleştiriyor. Bugünkü toplantı 2024'ün dördüncü toplantısı olacak. Fed'in bugün politika faizini sabit tutacağı bekleniyor. Powell'ın faiz kararı sonrasındaki sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

AA

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izliyor.

Bugün ABD'de sadece Fed'in faiz kararı değil, enflasyon verileri de takip edilecek.

Bunun yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler karışık seyrediyor

Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizliği artırırken, bugün faiz kararının ardından yayınlanacak "nokta grafiği"nin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları vermesi bekleniyor.

"ABD'nin enflasyon verileri piyasanın oynaklığını artırabilir"

Analistler, ülkede bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederek Powell'ın açıklamalarından, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin işaretler aranacağını dile getirdi.

Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali

Söz konusu veriler ve faiz kararı öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 57, kasımda ise yüzde 88'te bulunuyor.

Altının ons fiyatı arttı

Dün yüzde 0,3 artışla günü 2 bin 317 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 313 dolardan alıcı buluyor.

Fed'in faiz indirimini geciktirmesi altının değerini düşürüyor.

Ancak uzmanlar, altındaki düşüşün sona ererek tekrar yükseleceği ihtimaline gündeme getiriyor.

Yurt içinde altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 408, çeyrek altın 4 bin 85 lira, Cumhuriyet altını 16 bin 645 lira, tam altın 16 bin 341 lira ve yarım altın ise 8 bin 170 liradan işlem görüyor.

Brent petrol yükseldi

Yükseliş eğilimini art arda üçüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı da bugün yüzde 0,3 yükselişle 82,1 dolardan işlem görüyor.

New York borsası

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,88 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artışla zirve seviyelerini tazelerken, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,31 düşüş kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, tahvil faizlerinin son 8 ayın zirvesine çıkması söz konusu seyirde etkili oldu. Bugün Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya pay piyasaları

Asya pay piyasalarında da karışık seyir hakim olurken, Çin'de açıklanan enflasyon verileri beklentilerin altında kaldı.

Çin'de TÜFE

Çin'de TÜFE mayısta aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 0,3 artışla beklentilerin altında kaldı. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise 1,4 gerileyerek tahminlerin üzerinde geldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi

Yurt içinde ise dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 10.051,37 puandan tamamladı. Böylece endeks, üst üste 5 günlük düşüş serisine son verdi.

Dolar/TL: 32,3580

Dolar/TL, dün dalgalı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,3580'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,3580 seviyesinden işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde deste ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

09.00 Almanya, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

09.00 İngiltere, nisan ayı sanayi üretimi

09.00 İngiltere, nisan ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, nisan ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

15.30 ABD, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)