Piyasalar yatay seyirde! 27 Ağustos'ta altın ve dövizde son durum

Altının ons fiyatı dün, Fed'in eylülde faiz indirimine gideceği beklentilerinin gücünü korumasıyla yüzde 0,8 artışla 3 bin 394 dolara çıktı.

Ons altın şu sıralarda ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 3 bin 381 dolardan satılıyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,1 azalışla 98,2 seviyesinde günü tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 98,4'te bulunuyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 458 lira

Çeyrek altın: 7 bin 559 lira

Cumhuriyet altını: 30 bin 796 lira

Tam altın: 30 bin 232 lira

Yarım altın: 15 bin 116 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 41,0350'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 41,0420'den işlem görüyor.

FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,0427 lira

Euro: 47,7321 lira

Sterlin: 55,3776 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 66,7 dolarda işlem görüyor.

BIST 100 ENDEKSİ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 11.529,81 puanla rekor seviyeden tamamladı. BIST 100 endeksi yurt içindeki iyimser beklentilerle gün içinde 11.605,30 puana ulaşarak yeni zirveyi gördü.

BIST 30 ENDEKSİ

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,06 artışla 12.773,00 puanda işlem gördü.

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı güne yüzde 0,18 yükselişle 12.788,00 puandan başladı

Böylece endeks, son 4 işlem gününü üst üste rekor seviyeden tamamladı.

BITCOIN

En fazla işlem gören kripto para birimi Bitcoin, yüzde 1,03 artışla 111 bin 124,6 dolara ulaştı.

REKOR SEVİYELER

Ons altının rekoru 3 bin 500 dolar, gram altının rekoru 4 bin 445 lira, BIST 100'ün rekoru 11.605,30 puan ve Bitcoin'in rekoru 124 bin 480 dolar.