Piyasalar yatay seyirde! 27 Ağustos'ta altın ve dövizde son durum

Altının ons fiyatı dün, Fed'in eylülde faiz indirimine gideceği beklentilerinin gücünü korumasıyla yüzde 0,8 artışla 3 bin 394 dolara çıktı.
Ons altın şu sıralarda ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 3 bin 381 dolardan satılıyor.
Dolar endeksi dün yüzde 0,1 azalışla 98,2 seviyesinde günü tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 98,4'te bulunuyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 458 lira
Çeyrek altın: 7 bin 559 lira
Cumhuriyet altını: 30 bin 796 lira
Tam altın: 30 bin 232 lira
Yarım altın: 15 bin 116 lira
DÖVİZ
Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 41,0350'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 41,0420'den işlem görüyor.
FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 41,0427 lira
Euro: 47,7321 lira
Sterlin: 55,3776 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 66,7 dolarda işlem görüyor.
BIST 100 ENDEKSİ
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 11.529,81 puanla rekor seviyeden tamamladı. BIST 100 endeksi yurt içindeki iyimser beklentilerle gün içinde 11.605,30 puana ulaşarak yeni zirveyi gördü.
BIST 30 ENDEKSİ
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,06 artışla 12.773,00 puanda işlem gördü.
VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı güne yüzde 0,18 yükselişle 12.788,00 puandan başladı
Böylece endeks, son 4 işlem gününü üst üste rekor seviyeden tamamladı.
BITCOIN
En fazla işlem gören kripto para birimi Bitcoin, yüzde 1,03 artışla 111 bin 124,6 dolara ulaştı.
REKOR SEVİYELER
Ons altının rekoru 3 bin 500 dolar, gram altının rekoru 4 bin 445 lira, BIST 100'ün rekoru 11.605,30 puan ve Bitcoin'in rekoru 124 bin 480 dolar.