Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı! 25 Ağustos'ta döviz ve altın fiyatları

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine yönelik iyimserliklerle cuma günü yüzde 1 yükselişle 3 bin 372 dolara çıktı.

Günün ilk saatlerinde ons altın 3 bin 366 dolarda seyrediyor. Gram altın ise 4 bin 435 lirada.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 435 lira

Çeyrek altın: 7 bin 521 lira

Cumhuriyet altını: 30 bin 643 lira

Tam altın: 30 bin 84 lira

Yarım altın: 15 bin 42 lira

DÖVİZ FİYATLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 41,0021 liradan, euro 48,0372 liradan haftaya başladı.

Cuma günü doların satış fiyatı 41,0130, euronun satış fiyatı ise 47,6470 lira olmuştu.

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,0021 lira

Euro: 48,0372 lira

Sterlin: 55,6019 lira

REKORLAR

Ons altının rekoru 3 bin 500 dolar, gram altının rekoru 4 bin 445 lira, BIST 100'ün rekoru 11.398,27 puan ve Bitcoin'in rekoru 124 bin dolar.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 67,3 dolardan işlem görüyor.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 2,23 düşüşle 112 bin 295,4 dolardan işlem görüyor.

Ethereum ise yüzde 1,53 düşüşle 4 bin 687,63 dolarda.

BIST 100 ENDEKSİ REKOR KIRDI

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kazanarak 11.372,33 puanla tamamladı.

Cuma günü gün içinde 11.398,27 puanla rekor seviyeyi test eden BIST 100 endeksi, 11.372,33 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise cuma günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,12 artışla 12.708,00 puanda işlem gördü.

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı haftaya yüzde 0,31 yükselişle 12.732,00 puandan başladı

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajları sonrası bankanın eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisinin yükselmesiyle pozitif bir seyir izliyor.